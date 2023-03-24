北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓已測試一種水下核攻擊無人艇，設計目的是發動「放射性海嘯」，摧毀敵方海軍船艦和港口。

法新社報導，KCNA表示，在本月21日至23日演練期間，北韓軍方部署並測試這種新型武器系統，意圖製造「超大規模」的毀滅性海浪。

KCNA指出，這種水下核攻擊無人艇可部署於任何海岸和港口，或由水面船艦拖曳進行操作。

KCNA提到，這款「秘密武器」21日被放置於咸鏡南道（South Hamgyon）外海，23日引爆了一枚測試彈頭。在此之前，這具無人艇已在水下80公尺至150公尺航行59小時又12分鐘。

北韓勞動黨（Workers' Party）中央軍事委員會指揮這次演練，「以警告敵人當心真正的核危機，以及驗證自我防衛核武力的可靠性」。

北韓去年試射武器次數刷新紀錄，同時不斷升高核威脅，在此情況下，南韓和美國加強安全合作，本月13日展開5年來最大規模的「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演。

KCNA報導，北韓22日發射戰略巡弋飛彈，上面「裝有模擬核彈頭的測試彈頭」。

KCNA報導，2枚「箭矢-1」（Hwasal-1）和2枚「箭矢-2」（Hwasal-2）戰術性巡弋飛彈自咸鏡南道發射，精確擊中日本海上的目標。

南韓軍方22日已報告北韓發射多枚巡弋飛彈。