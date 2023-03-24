Gary Payton II could join the Warriors lineup as soon as Sunday vs. Minnesota, team says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 23, 2023

還記得今年交易截止日被拓荒者交易回到勇士，且爆出拓荒者隱瞞傷勢差點「退貨」的小培頓嗎？根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基24日爆料，小培頓的大腿內收肌傷勢恢復情況良好，預計很有可能在下周一勇士主場出戰灰狼比賽宣告傷癒復出。

身為勇士上季奪冠功臣之一的小培頓，原本勇士還相當興奮可以從拓荒者把他重新找回，卻在體檢時發現他的內收肌傷勢根本還沒好，恐怕還需一段時間才可上場，勇士雖一度考慮否決這次交易案，後來還是決定接受，且對聯盟提出正式申訴。

「小培頓曾是我們的一員，他很了解我們球隊的體系，」勇士總管邁爾斯先前表示，「老實講，我們體系並非那麼簡單，我們使用小培頓的方式跟其他球隊不同，這就是我們為何可以合作那麼好的原因，我們知道他可以替球隊帶來很多幫助。」

小培頓本季因傷只打了15場例行賽，僅有場均4.1分、2.6籃板及1.5助攻，如今隨著他的傷癒歸隊，或可幫助勇士在威金斯歸隊時間遙遙無期的當前，增添更多搶勝本錢，畢竟勇士目前38勝36敗，雖排在西區第6，卻只要經歷一波連敗，很可能連附加賽都打不了。