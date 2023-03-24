「殺人魔」管鐘演於1988年、1989年間陸續殺害7人，與同樣奪走7命的死刑犯徐東志被合稱「徐管不離」。1993年，管鐘演在西門町被事先埋伏好的臺北市刑大隊員逮捕，當時他臉上還帶著微笑，冷血程度令人不寒而慄，他自知逃不過死刑，但為了拖延判刑定讞時間，主動供出其他案件，性格十分狡詐。

據了解，管鐘演除了背負7條人命，還涉及台北市金鴻福銀樓搶案、陳姓商人斷手腳案以及2名售屋小姐性侵案等近30起案件。管鐘演前後共逃亡4年，期間共犯吳錦燦、劉漢屏先後落網，並於1991年3月間遭到槍決伏法。1993年，管鐘演在西門町被事先埋伏好的臺北市刑大隊員逮捕。

2011年3月4日，時任法務部長曾勇夫對管鐘演執行死刑。（圖／報系資料照）

法院審理期間，管鐘演自知難逃死罪，為了拖延判刑定讞時間，主動供出其他案件，包含性侵2名售樓小姐、殺死理髮廳經理及角頭林復雄的罪行。最高法院在2006年9月21日經過11次審理後，判處管鐘演死刑，然而時任法務部長施茂林、王清峰拒絕執行死刑。直到2011年3月4日，時任法務部長曾勇夫才對管鐘演執行死刑。

在執行死刑前，管鐘演主動捐出了自己的心臟，肝臟，眼角膜和腎臟，使得6人受惠。不過，管鐘演的兒子管穆池，竟步上老爸後塵，毒品、竊盜前科樣樣不少，2017年甚至持模型槍夜闖新北市一名女子住家，綑綁被害人並搶走現金與手機、手錶等財物，被依加重強盜罪判刑8年6月。