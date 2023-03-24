桃園市大園區部分地區今早因不明原因發生停電事故，共影響4555戶，台電第一時間派員到場查修，從6時許至8時許陸續復電，目前仍有92戶停電中。

大園大智路、中山南路、中山南路一至二段、中正一至三街、中正東路、水源路、永園路二段、和平一至二街、和平西路、和平東路、橫峰里一帶，今晨6時36分共有4555戶無預警停電，台電先行轉供1566戶復電，8時整至8時22分分別陸續復電2285、612戶。

台電表示，目前台電人員正於現場查修中，仍有92戶還在停電中，至於停電原因，則尚待進一步釐清。