70歲老戲骨李立群去年歷經了上海封城後決定回台灣養老，先前他常分享跟小他9歲太太林麗欽的甜蜜互動，並形容兩人已經是老夫老妻，有時各吃各的，不一定要一起吃飯。昨(23日)他罕見在微博替妻子發聲，澄清網上抹黑林麗欽「發文警告司馬南」的烏龍傳聞，強調林麗欽沒看微博抖音，也沒用任何社交軟體，一切都是子虛烏有。

李立群早年在李國修牽線下，認識了李國修二嫂的妹妹林麗欽，兩人一見鍾情，交往8個月就決定結婚，育有2兒1女。李立群回台灣後，常被網友問到吃飯時身邊怎麼都沒有老婆林麗欽陪伴？他大方表示，因為太太有糖尿病，吃的食物不一樣才需要分開吃，更表示：「自己活明白了，如果較真（計較），那就是煩惱和痛苦」。

李立群替老婆澄清。（圖／翻攝自李立群微博）

李立群回台後受訪，一度因為「死守台灣」的言論引來大陸網友不滿，甚至引來新聞工作者司馬南的抨擊，最近網上流出一篇文章，指李立群老婆林麗欽忍無可忍，對司馬南嗆聲：「再攻擊我老公，曝光你國外黑歷史」，對此，李立群昨晚急忙回應：「唉！當然是謠言，我老婆從來不看微博或抖音或任何社交媒體。一輩子沒有發過一條信息。謠言止於智者吧！」

李立群回應網友。（圖／翻攝自李立群微博）

李立群更說：「我太久不用微博了，一下子還不知道怎麼發了，就發點是一點吧！我熱愛祖國，尤其熱愛小崔老師那樣的靈魂。一篇話沒說全的訪問，再加上曲解。我不知道要怎麼去解釋，講白了就是：希望海峽兩岸早日統一，別打仗。劃不來。我不再解釋了哈。謝謝大家」，並強調：「我說的死守台灣，不是我要上戰場，我棍子都拿不動，我說的是我不會在關鍵時候抱著錢跑外國去，我死守故里埋在故鄉土裡。唉！這次說的比較全了」。