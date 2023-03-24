管鐘演因殺害7人遭判決死刑，於2011年伏法，背後也傳出不少靈異事件。據悉，管鐘演被逮時，笑稱自己鬆了一口氣，透露過去逃亡期間，楊家三口每晚都找他索命。詭異的是，偵訊當晚市刑大大樓竟突然停電；而命案地點事後曾租給一對新婚夫婦，沒想到2人才住沒多久，丈夫一走出家門竟慘遭車撞死。

據了解，管鐘演剛開始在江湖上，只是個沒沒無聞的「小咖」，從看守賭場的小弟變成強盜殺人的重犯。在當年的警方眼中，身形瘦小、言行輕浮的管鐘演心狠手辣，無視被害人哀求，將人當成動物般冷血射殺，彷彿殺人對他而言就是一場打獵遊戲。

異常冷血的管鐘演，似乎也逃不過冤魂糾纏。（圖／報系資料照）

不過，就算是異常冷血的管鐘演，似乎也逃不過冤魂糾纏，落網當下他露出詭異微笑，說自己總算能鬆一口氣，因為在逃亡的4年期間，楊春田1家3口每到夜晚總是陰魂不散跟著他。更巧的是，管鐘演被警方帶回市刑大偵訊時，話說到一半整棟大樓突然停電，偵訊室內一片漆黑，嚇得他連忙招認。

此外，建材行楊春田一家三口命案的事發地點，事後曾被租給一對新婚夫妻，沒想到2人才住沒多久，丈夫某天出門竟被車子撞死，靈異傳聞不脛而走。不過，隨著管鐘演遭槍決伏法，靈異事件也隨之落幕，漸漸歸於平靜。