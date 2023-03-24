樂天桃猿啦啦隊女神林襄，有著甜美臉蛋及魔鬼身材，IG累積162萬人追蹤，日前飛到日本替球隊應援時，吸引日本媒體及球迷搶拍，可見人氣居高不下，一舉一動都備受關注，昨(23日)曬出和味全龍「小龍女」成員、「好市多周子瑜」封號的李芷霖的合照，立刻引起網友熱議，短短時間就吸引上萬人按讚。

林襄在WBC（世界棒球經典賽）躍上國際媒體版面，人氣直線攀升，不過近來面對韓國籍成員李多慧重磅加入，被問及是否覺得地位備受威脅?她表示：「我剛加入啦啦隊時就有追蹤她，很多方面都想跟她學習」，對於李多慧4月14日在中職初登場，由於沒有排班錯過合作機會，讓她坦言覺得有點可惜，至於哪些優點贏過李多慧？林襄則搞笑表示：「我中文比較好啊，我也很正能量」。

對於許多粉絲期待兩人能同框，豈料林襄昨(23日)搶先曬出的合體照，對象竟是有「好市多周子瑜」封號的味全龍啦啦隊成員李芷霖，照片中只見兩人穿著短版上衣，露出纖細小蠻腰，對著鏡頭擺出甜美微笑，頓時融化不少人的心；此外，兩人不僅貼身合照，眼見李芷霖從練習生升為正式啦啦隊成員，林襄則興奮表示：「我們家0仔終於轉正啦，大家也可以進場為她加油」，足以見得兩人的好交情。

對此，網友紛紛留言：「林襄真的有學姐風範」、「所以我要幫味全龍還是樂天加油」、「過分甜囉，那個粉紅色的人」、「太甜太可愛啦」、「哇！看到了可愛的林襄」、「襄和芷霖都是大正妹」。