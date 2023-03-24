東研信超取得Lenovo WiFi Throughput、CPI與HP 9-8等客製化檢測資格，並陸續完成WiFi 7所需檢測人員、實驗室場地及設備布建，首先從路由器、無線模組等網通產品切入，最快在第2季起即可開始貢獻營收。

為因應檢測需求不斷提升，東研信超啟動兩大擴增實驗室計畫，去年第2季成立100％轉投資子公司電測認證公司，並於日前董事會通過6000萬元增資案，分流大電壓、大電流與特殊規格領域電子電器產品檢測驗證服務，其應用領域包括智慧交通（軌道、船舶、車用、航空等），以及數據資料中心伺服器，該檢測需求由既有工控/工業電腦相關客戶所延伸，不僅可攜手合作前進更高階特殊利基市場，同時也能強化與客戶關係與黏著度。

此外，受惠5G NR及WiFi 6/6E產品滲透率逐步提升，東研信超內湖與汐止檢測量能已接近滿載，將積極尋求適合場地興建與擴增實驗室，預計未來實驗室落地在林口龜山。

該公司2022全年合併營收為8.88億元，稅後淨利1.35億元，每股稅後盈餘為5.87元，營收、獲利均創下歷史新高。