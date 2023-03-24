●GLOBALT Investments資深組合經理Thomas Martin在談到美國財政部長葉倫發表的談話時表示：「當你觀察這個市場，你會看到它在很短時內改變方向，走勢完全取決於一些市場人士如何解讀某人所說的話。整個市場都在告訴你，有很多不同的方式解讀人們所說的所有事情」。繼聯準會暗示升息周期即將暫停之後，英國央行稱通膨可能迅速消退，使其緊縮周期即將結束的希望升高，亦給美股帶來提振。Martin對此表示，每家要升息的央行都已經升息，他們都認為通膨是目前最重要的問題，對系統構成的風險最大，而升息對金融穩定性的影響則不是那麼令人擔憂，但其實它仍然非常令人擔憂。

●SPI Asset Management常務合夥人Stephen Innes表示，投資人押注的是，儘管聯準會宣誓要抑制通膨，但也有可能會喪失這個氣魄，然後「轉換低速檔」。

●SoFi投資策略主管Liz Young表示，即使遏止住了銀行業的危機，存款流失也已經止血，但我不認為它們是唯一會對經濟構成風險的重大事件。未來幾個月更有可能的發生的是某種信貸問題，隨著企業的債務到期，他們要進行再融資的利率將比之前高出許多。這顯然是受到最近這些銀行業的重大事件影響。她並警告美國股市面臨下行風險。