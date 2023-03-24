不過，還是沒有降到日本央行的目標價位2%左右。日企已不斷地將過高生產成本轉嫁給消費者，市場部分人士還是滿懷希望日本現行的超寬鬆政策，能在日本央行新行長4月履新後有所調整。

若扣除掉鮮食，但包含石油項目的數據，日本2月份核心CPI年增3.1%，符合市場預期。這個數據元月時曾衝高至4.2%，當時是自1981年12月中東石油危機以來最高。

至於完全剔除鮮食與石油，所謂核心中的核心物價指數，日本2月年增3.5%，表示由成本推升的物價壓力正慢慢增溫。這種成本推動型通膨，是指供給量變少，但需求沒減少或者反而成長，故造成價格與通膨上揚。

即將卸任的日本央行行長黑田東彥，過去一再重申，在燃料以及原物料成本不再上漲之後，日本通膨有機會在今年底左右，降至目標值2%以下。但外界認為，日本物價大漲再加上薪水又增加之下，想到看到通膨如預期般降溫，實屬不易。

在日本今年春鬥勞資談判中，勞方可說大獲全勝，部分大型日企爽快答應要幫員工加薪，有些幅度甚至超過當地的通貨膨脹率。不過，在日本中小型公司工作的日本民眾，可能無法如願也加薪，因為不少公司都被投入愈來愈高的營運成本，壓得是喘不過氣來。