藝人賈永婕最近參加韓團BLACKPINK演唱會，因太嗨站起擋住後方觀眾被網友公審，她成立的「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」意外成為詐團洗錢帳戶，慘被松山警分局依洗錢、詐欺罪送辦，台北地檢署調查後，認定賈永婕的協會帳戶遭詐團冒用，洗錢、詐欺罪嫌不足，24日將賈永婕不起訴。

賈永婕日前南下高雄，韓團BLACKPINK演唱會，明明站在第一排卻要站起擋住後方觀眾視線引起非議，還扯出她疑是拿公關票，引發網友議論，賈女因此發文道歉，除了澄清自己拿的不是公關票，也強調因為自己站在視線死角不自覺站起擋住別人很抱歉，但仍引來網友兩極回應。

但賈永婕除演唱會爭議外，近日也涉入詐欺、洗錢疑雲，有民眾去年向警方報案，指被電信詐欺集團詐騙，要求其將款項匯至指定帳戶，警方調閱帳戶資料發現，赫然是賈永婕成立的「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」帳戶，於是將協會負責人賈永婕依洗錢、詐欺罪移送台北地檢署偵辦。

據了解，檢方調查時，曾傳喚該協會的人員說明，該協會表示協會是社團法人，主要從事公公益勸募事項，過去在新冠疫情期間，還提供各界捐款，購買醫療器材捐贈醫護人員。檢方調查後認定協會遭詐團冒名，賈永婕涉嫌詐欺及洗錢罪嫌不足，今將她不起訴處分。

檢警指出，近年詐團經常冒用一些知名度的慈善機構帳戶，成為其洗錢帳戶，包括紅十字會等都曾經因此無端捲入刑案，提醒民眾及慈善機構特別留意。