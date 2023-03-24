繼美國聯準會宣布升息1碼後，台灣央行也跟進升息半碼，迄今已升息5次，累積升息幅度共3碼（0.75個百分點）。有網友在PTT無奈發文表示，房貸族利率突破2%大關，他好奇未來房價會繼續噴還是會反轉，引發其他網友討論，有網友則說，有房貸及沒房子的人都很難過，聽說有房東租金打算直接漲一倍，租屋族也很慘。

原PO在PTT發文表示，央行已連5次升息若，以貸款1000萬元、30年期本息均攤計，1年還款金額就要多4萬元以上，以他自己為例，去年年中買房，現在利率就多了0.5%了，「現買現套？還是房價繼續狂噴?」

其他網友則說，「房租房價準備一飛衝天了」、「房地產不會崩啦！高官權貴滿手房產怎麼崩」、「有房貸及沒房子的人都很難過」、「聽說有房東租金打算直接漲一倍，想漲就漲，太可怕了」、「下個月漲房租，電費也要漲」、「水電還沒漲欸，通膨只會更高」。

但也有網友認為，「升息半碼實質上沒影響，政治意義而已」、「選舉完就會降息了，房價一直漲 ，真的不好選」。