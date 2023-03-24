一名30歲女性四肢纖細，唯獨肚子非常鼓，因為她有嚴重便秘，最久可以2個星期不解便，經過一段時間的內科療法仍無法改善，醫師判定為「大腸無力症」，最後做了大腸次全切除手術，小腹終於平坦。

外科醫師陳榮堅在《醫師好辣》節目中分享案例，一名30歲四肢纖瘦的女子到門診表示想減肥，他看了一下她的肚子，小腹的確非常鼓。該女透露自己有嚴重便秘的情形，可以10天至14天完全不解便，嘗試過節食、大腸水療都沒效。

陳榮堅解釋，像這種長期便秘或懷孕，因為重力是往下的，經年累月腹壁都被撐起來，所以腹壁相當薄弱。以該名女子的病況來講，要先改善排便習慣，不要讓肚子裡囤積太多東西。

不過經過一段時間的內科療法，包括瀉藥、有氧運動、補充維他命，對她排便的情況仍無法改善，至少5天才能解一次便。

陳榮堅最後幫她做了大腸次全切除手術，小腹終於平坦了，但肚子就變鬆鬆的，後續要靠自己運動來改善。