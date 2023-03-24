超商飲料舉辦抽獎活動，一名網友分享，午休喝純喫茶，打開包裝發現自己中了Line Point 500點，才知道原來現在有抽獎活動，最大獎為66666元，引起網友熱烈討論，不少人哀嚎說，每天買來喝根本沒拆開看過，喝完就丟掉了，該不會大獎已經與我擦身而過？

一名網友近日在臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》上分享，午休在超商買了純喫茶的綠茶來喝，打開意外發現自己似乎中獎了，但因為不知道現在有活動，還特地拿著空瓶回去問超商店員，而店員一看就說「你中了Line Point 500點！」

原PO表示，雖然不是什麼大獎，但抽到還是很開心，比起之前花400元買威力彩，最後全數打水漂，還不如去買25元的飲料，既可以喝，又有機會中獎，似乎投資報酬率比較高。後來他也去查了現在的活動，發現飲料瓶的開口處會寫中什麼獎，其中最大獎是66666元現金。

貼文引起網友討論，不少人驚呼，完全不知道有活動。「我都喝完直接丟掉」、「我都直接插吸管喝，從沒想過開角欸」、「我都戳那個洞插吸管喝，喝完就丟」、「完全沒注意到有活動，喝完就直接丟」、「我今天才喝一瓶，直接丟耶！完全不知道有活動」。

根據純喫茶臉書粉專公告，這個抽獎活動從3月8日到4月4日為止，獎項包括6萬6666元、LINE POINTS 500點、LINE POINTS 150點等共5000個中獎機會，而最大獎現金66666元已被屏東的潘小姐抽走。不過，現在還有許多小獎以及第二重「登陸發票」的抽獎活動尚未開出。