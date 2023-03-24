今年交易截止日遭湖人交易到魔術，隨即被魔術買斷跳槽公牛的「瘋狗貝」貝弗利，這次把「利牙」瞄準自己前東家湖人身上，因為他在播客節目爆料兼嗆聲，自己待在湖人期間全隊上下沒人聽他講話，甚至每當他跟「小皇帝」詹姆斯要求防守，詹皇只會要他換防，自己卻不防守！

「當輪到我發表意見時，他們並非沒聽見我說的話，但首先要聽總教練漢姆的，然後是詹姆斯、安東尼戴維斯與韋斯布魯克，最後才是我，」貝弗利說，「他們沒有按照應有方式聽我意見，這讓人沮喪，也沒看到我的遠見，畢竟我在世界各地打過球，我知道怎麼打球。」

甚至貝弗利指責詹姆斯只會用嘴巴防守，「當時我跟詹姆斯說，我們應該加強防守，他馬上回我說我們很好，只需要換防，但詹姆斯你所謂的防守是什麼意思呢？你根本就沒在防守啊？他就會又回應我說我搞錯了，情況大概就這樣，他們都不聽我的。」

會讓簡直是被湖人「棄用」的貝弗利，如此囂張嗆聲前東家的主因，是他加盟公牛之後，有效幫助公牛提升戰績，最近6場更贏下5場，也讓公牛目前戰績34勝38敗，排在東區第10的晉級附加賽邊緣，問題是他的這些話聽在詹姆斯與其他湖人球員耳裡，不知道該做何感想！