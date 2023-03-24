塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享2023上半年願望必能實現的前4名生肖，依序是生肖豬、猴、狗、羊，其中生肖羊發展穩定，可得到更多資源和機會；生肖狗投資能獲好表現，讓存款不斷增加；生肖猴運勢好轉，可在貴人幫助下順利完成事情；生肖豬則是事業和財富快速成長，不僅升職加薪，購買彩券也易中大獎。

▍第四名：生肖羊

生肖羊在2023上半年發展方向穩定，並有更多資源和機會。也許一開始，不敢談論夢想。但由於今年有三合臨命，將星丶金匱造福的好運助力，吉人天相，貴人將會出現，只要不斷努力，並掌握方向，想要的事物都可輕易實現。另外，如想結婚的人，上半年的農曆5月將是結婚的好時機；已婚者則是婚姻更加圓滿，如計劃懷孕可把握時機。

▍第三名：生肖狗

生肖狗在2023上半年財運將起飛，雖然工作進度緩慢，但只要處理好人際關係，自然得貴人相助。近期偏財運旺，可開始進行投資，有機會讓存款數字不斷增加；愛情方面好運落在農曆5月，此時易在聚會中遇見緣分，不妨可接受朋友邀約。有伴侶者則是感情將更加甜蜜，想懷孕或結婚的願望，也可得到實現。

▍第二名：生肖猴

生肖猴在2023上半年會得到三合貴人的庇佑，運勢將逐漸達到巔峰，特別是在農曆2月，任何事都能順利完成，有貴人相助，人緣變得更好。事業方面突飛猛進，即使遇到挫折，也能化解困境不必煩惱。此外，上半年對他們來說是財運亨通時期，建議可考慮以投資理財增收入，可賺取豐厚錢財；在愛情方面，可出外旅遊，有機會遇到真命天子。

▍第一名：生肖豬

生肖豬在2023上半年受到三合星加持下，擁有好福氣與好運，農曆3月時，投資將獲得回報，事業和財富快速成長，加上貴人助力，不僅能升職加薪，連購買彩券也易中大獎，有望一夜致富；感情方面可受月老眷顧，人緣大好，社交繁忙，容易和異性擦出火花，工作場合中更是如此。農曆6月有望結婚，可好好把握。