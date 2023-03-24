一元素表示，受到晶圓廠高階製程產能吃緊，全球FPGA晶片供不應求影響，2022年優先以高毛利的高階應用整合方案為主要出貨產品，包括國防航太、IC設計驗證平台與人工智能邊緣運算(Edge AI Computing)等高端利基型的FPGA設計服務較去年同期大幅增加，而高毛利的EDA晶片設計驗證平台銷售業績更較去年同期大幅增加71%，帶動公司2022年毛利率達23%，為歷史新高水準，且較2021年成長6個百分點。預估隨FPGA供貨陸續恢復正常，加上今年新接獲國防航太、Edge AI、5G通訊等高階應用方案來看，今年營收獲利可望較去年成長兩成以上。

一元素表示，目前的兩大產品服務為可編程邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array，FPGA)設計服務及電子設計自動化（Electronic Design Automation，EDA）晶片設計驗證平台。2022年FPGA設計服務佔整體營收九成；而EDA晶片設計驗證平台隨車用、5G、AI應用需求湧入，銷售金額大幅增加，2022年EDA晶片驗證服務較前一年度大幅成長七成以上。

一元素對2023年展望持審慎樂觀態度，主要在於FPGA晶片缺貨狀況逐步紓解，下游客戶訂單持續湧入，預估今年FPGA設計服務可望明顯回溫，EDA驗證平台服務持續成長；在新產品應用部份，包括FPGA金融科技交易加速平台、EDA晶片設計驗證平台，以及無人機等今年業績可望明顯提升，均可望為公司營運再添成長動能。