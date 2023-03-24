屏東交通隊24日以簡單易懂的圖表方式提供正確資訊，並呼籲民眾別再散播假訊息。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

近日網路及社團群組流傳一則交通違規裁罰訊息，指稱即日起紅燈右轉要罰5400元、闖紅燈罰款從3600至7200元、紅燈越線罰款900元，以及超速6000元起跳、每超速1公里加罰100元等，對此，屏東警方24日澄清，這是5年前就流傳的假訊息，呼籲民眾勿再以訛傳訛。

屏東警方表示，這些訊息早在2018年於網路流傳，警政署已於第一時間澄清假訊息，不料最近又有網友引用這個錯誤訊息，誤導民眾甚至造成爭議，對此，交通隊24日以簡單易懂的圖表方式提供正確資訊，並呼籲民眾別再散播假訊息。

警方指出，依道路交通管理處罰條例規定，機車與小型車紅燈右轉罰600元、大型車罰1400元，而汽機車闖紅燈的罰則也不同，機車罰1800至2700元、小型車2700至4000元、大型車3600至5400元，紅燈越線汽機車罰款900至1200元。

警方強調，民眾如有交通法規相關疑問，除可透過法務部「全國法規資料庫」及交通部「交通法規即時檢索系統」查詢最新交通法令規定外，也可直接向就近的警察機關洽詢，誤信網傳假訊息，且警察執法的目的是為確保用路人的行車安全，請用路人要從本身遵守道路交通規則做起，以確保自身交通安全。