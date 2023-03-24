寶島最盛大的高爾夫賽事，台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽連續3年因為新冠疫情暫時停辦，24日卻驚傳主辦單位考量舉辦賽事困難等原因，決定提早中止台灣LPGA的賽事合約。

裙襬搖搖基金會通知稿：

2019台灣裙襬搖搖LPGA賽事結束後，2020-2022年因受到新型冠狀病毒（COVID-19）之持續影響，裙襬搖搖高爾夫基金會雖仍積極投入賽事的籌備工作和付出可觀的認證費用，但賽事仍因疫情關係停辦三年。

於此期間，裙襬搖搖高爾夫基金會始終持續積極與國內主要贊助商接觸研析，如何能夠將此賽事規模突破極限，辦得更為精彩亮眼，惟在規劃這場國際矚目的女子高爾夫賽事同時，讓我們賽事主辦方最為難的是，目前台灣經LPGA認證適合辦理賽事之球場非常有限，而這些經認證通過的賽事球場所開出之經費要求又異於常規，此高價收費也令LPGA總部感到十分驚訝，加上若干法規之問題，為賽事之籌辦增添諸多變數。

LPGA總部在與裙襬搖搖高爾夫基金會充分溝通後，著眼於LPGA賽事於亞洲區的穩定性和延續性，也考量目前台灣賽事環境的困難，今日艱難地做出決定終止台灣LPGA賽事合約。

財團法人裙襬搖搖高爾夫基金會與LPGA總部特將此訊息通知台灣賽事的協辦單位、贊助夥伴、志工朋友及所有熱心支持本賽事的球迷朋友們，期待早日突破籌辦賽事的重重阻礙，讓LPGA早日重回台灣賽場。