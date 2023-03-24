每日經濟新聞24日報導，北京市第二中級人民法院23日公告，在執行共青城磐暉投資管理合夥企業聲請執行前東北藥王、黑龍江首富朱吉滿、白莉惠一案中，被執行人拒不履行生效法律文書確定的義務。依大陸《民事訴訟法》等法規，發布懸賞公告。

執行標的金額11億1231萬1877.27元（人民幣，下同，約合新台幣44億8380萬元）及遲延履行期間的債務利息。懸賞條件：舉報人提供可供執行財產線索並經查證屬實，按照執行到位金額的10％予以獎勵。懸賞期限告發布之日起一年，舉報人身分及其提供線索有關情況嚴格保密。

《中國經營報》報導，1964年出生於陝西的朱吉滿，畢業於西安醫科大學，1988至1992年在西電醫院做眼科醫師，他的妻子白莉惠是醫院同事。

1993年，朱吉滿辭職創業做藥品代理銷售。2000年，買下瀕臨破產的黑龍江康復研究所附屬藥廠，並改制為譽衡藥業。

2004年，譽衡製藥研製出一種叫「鹿瓜多肽注射液」的原研藥列入大陸國家醫保範圍，很快為公司帶來豐厚現金流。2009年，譽衡藥業淨利潤突破1億元，2010年6月23日，在深交所掛牌上市。

從譽衡製藥上市後，朱吉滿熱衷於頻繁倂購和連續狙擊上市公司控制權。先後收購了哈爾濱蒲公英藥業、澳諾製藥、上海華拓等40多家醫藥企業，購併規模一度達到137億元。由此帶來的營收業績也十分驚人。2015年，朱吉滿以12億美元的資產，位列華人富豪榜第317位，在全球富豪中排名第1605位。

自2015年登上華人富豪榜之後，朱吉滿以「野蠻人」角色開始頻頻舉牌上市公司，大手筆增持山東藥玻和廣濟藥業。不過，他也遭遇了相關公司的強力狙擊。其對山東藥玻的舉牌中，因為山東藥玻原管理層反擊其對上市公司控制權的爭奪，實施定增計畫而宣告失敗。

大陸界面新聞報導，「東北藥王」「黑龍江首富」與「野蠻人」。都曾是譽衡藥業實控人朱吉滿的標籤，源於朱吉滿在資本市場上激進的倂購策略。不過，「成也併購，敗也併購」。

2022年11月11日，譽衡藥業發布公告稱，哈爾濱中院於11月10日作出裁定，終止公司控股股東譽衡集團的重整程序，並宣告譽衡集團破產。據統計，登陸深交所後，譽衡藥業共實施27起倂購案，成功完成14起，涉及金額為129億元，並累計發布近百次控股股東股票質押公告。

據了解，2015年譽衡藥業在深圳設立譽海金服，踏足互聯網金融；設立譽衡基因，從事基因檢測服務和大數據營運；與藥明生物合作，布局生物藥領域。

這一系列動作使公司的產品線涉及心腦血管、骨骼肌肉、營養類、抗感染、抗腫瘤等多個領域，但同時，大舉倂購也導致其產品、業務之間缺乏協同性，公司商譽高企，頗具財務和運營壓力。顯然，譽衡藥業沒有如預期般發展。公司只得割子賣股、瘦身轉型。

2018年，譽衡藥業先後終止收購上海瑾呈和合肥天麥生物。此外，公司擬以不低於55億元的價格向力鼎投資轉讓上海華拓、西藏譽衡陽光和普德藥業三家公司；籌畫引入戰略投資者中健投資控股，擬以39.4億元向其出售譽衡藥業不低於35％的股權。但上述交易最終均未能實現。

而隨後，因股票質押爆倉、債務違約，譽衡集團及其一致行動人所持譽衡藥業股票多次遭遇被動減持、司法凍結及輪候凍結、司法拍賣。