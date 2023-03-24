過去拍過寫真的性感女星許嘉容，曾模仿前主播王怡仁喬奶，被封「喬奶達人」爆紅。14年前她與名醫之子李淵楷結婚生子，晉升豪門少奶奶，未料最近驚傳婚變，許嘉容經紀人密友陳孝志透露男方6年前就提離婚，女方不肯，感嘆許嘉容「根本就是跪婦，不是貴婦」，處境非常可憐。

許嘉容婚後逐漸淡出螢光幕，時不時透過社群平台記錄生活，曾曝光葡萄牙的30坪3千萬豪宅，與足球明星C羅當鄰居，老公還為了討她歡心，買下要價367萬進口名車當禮物。熱愛美食、旅遊的許嘉容，特別喜歡PO精緻之旅，去年才跟丈夫住到「台灣最難訂房」的奢華酒店，豪門生活令人稱羨；想不到14年婚姻爆危機，傳出老公寄出律師函要求離婚，還放話若不簽，就要斷她金援、逼搬家。

根據《三立新聞網》報導，陳孝志透露6年前許嘉容就被提離婚，但她不願意放手，無論朋友怎麼勸都勸不聽，陳孝志大嘆：「實在很不值得，她根本就是跪婦，不是貴婦。」至於《鏡週刊》報導許嘉容的囤積症是離婚導火線之一，陳孝志否認，強調許嘉容2年前已改善，但遭丈夫斷金源、逼搬家屬實。

回顧許嘉容2011年受訪時，透露老公熱愛新穎、氣派的房子，即便北部擁有超過12間舊房，都寧可月砸約6萬租下天母60坪豪宅，由她包辦家中所有的佈置、擺設，打造心目中的「古皇宮」，把許嘉容當公主般寵，如今14年婚姻陷入危機，令人不勝唏噓。