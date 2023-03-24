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出雲大社相模分祠同時也是神奈川縣知名賞櫻景點。 圖：宗教法人出雲大社分祠／來源

與日本古代神話息息相關、地位相當崇高的「出雲大社」位於島根縣，但其實在關東地區也有一座關東的出雲大社可以參拜喔！為了讓島根縣出雲大社的福澤能遍及至關東，1888年神奈川縣琴野市內正式設置「出雲大社相模分祠」，同樣供奉大國主大神、事代主大神等神祇，民眾不用長途跋涉至島根縣，也進行參拜。

結合櫻花魅力的「花手水」。 圖：宗教法人出雲大社分祠／來源

春季期間，境內會舉辦熱鬧的「南秦野村櫻花祭（南はだの村 桜まつり）」活動，一邊欣賞高約20公尺的巨大染井吉野櫻盛開，一邊可以逛當地攤販，購買櫻花風味甜點或各式各樣的當地特產品。神社境內也會同步推出夢幻花手水、限定御朱印以及夜間點燈等活動，安排早晚到訪各有魅力。

祭典期間每晚都會施行夜間點燈，日落後到晚上21點以前都能欣賞。 圖：宗教法人出雲大社分祠／來源

此外，今年4／8～4／9還會舉辦以YOSAKOI（よさこい）舞蹈進行奉納的「秦野元氣祭 春之陣」，能欣賞超過50組團體帶來精彩表演！元氣祭期間從JR秦野站南口出發就能直接搭乘免費接駁車前往神社，交通更是方便。

「秦野元氣祭 春之陣」往年盛況。 圖：宗教法人出雲大社分祠／來源

如果自駕玩關東，則推薦順遊JR秦野站周圍的知名櫻花景點「秦野櫻之路（はだの桜みち）」，全長6.2公里的道路兩側有約700株櫻花綿延形成粉色櫻花隧道，往年最佳欣賞期落在3月下旬～4月中旬，能欣賞壯觀春櫻美景。

出雲大社相模分祠

・交通：小田急線「秦野站」或「澀澤站」搭乘巴士、計程車或徒步約30分鐘。

・地址：神奈川縣秦野市平澤1221

●南秦野村櫻花祭 2023

・期間：3／19～4／16 （※原定3／25開跑，由於花期提早調整至3／19）

●秦野元氣祭 春之陣 2023

・期間：【4／8】10：00～18：30；【4／9】10：00～20：00

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