證實參選立委！不在本命區參選是因為「他」 王世堅：媒人婆不能上花轎

民進黨立委初選20日起開跑，即便民進黨主席賴清德祭出「誠信條款」，民進黨台北市議員王世堅仍領表登記第二選區（士林、大同），挑戰現任立委何志偉，並喊出「我信賴，但是不信邪」。針對外界認為參選是要讓賴清德難看，王世堅昨(23)日受訪時強調，他絕對尊重賴清德、信賴清德，但反對「誠信條款」，對於這種奇怪的條款直呼「邪」。

為避免「落跑」形象觀感不佳，賴清德日前提出「誠信條款」，不鼓勵剛選完的現任議員投入2024區域立委選戰。對此，王世堅昨日接受網路節目「暐瀚觀點」訪問時強調，他個人蠻反對這一個說法，直言「這跟誠信有什麼樣的關係？」王世堅表示，跟他有接觸的人都知道其誠信為何，因此非常非常不服氣。

王世堅進一步指出，民進黨一向都是尊重由下而上，開放各種選舉，且「沒有現任優先、一定要初選」這句話，賴清德一開始就昭告過了，也是民進黨精神，若大家都初選，才有辦法真正團結。王世堅提到，2020總統大選時，賴清德也在初選時挑戰過蔡英文，因此：若用各種條款限制現任議員不能選是不對的，也阻礙人才間的流通。

王世堅說過去幾十年來，有議員累積經驗、實力之後選上立委，也有立委做的很好之後去挑戰縣市長，有很多成功案例。王世堅認為，初選制度是由民進黨開始的，因此現在若自我設限是不對的，且該大局條款應該屬無效條款，因為只有建議不能強制。

至於外界認為參選是要讓賴清德難看，王世堅強調，他尊重賴清德、信賴，但是不信邪，對於「誠信條款」這樣的條款，等同先把議員打一頓的做法「我不接受」。王世堅最後重申，他信賴台灣、信賴清德，但是不信邪，而這種奇奇怪怪的條款算是邪。