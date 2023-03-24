博愛特區也敢犯案！男子聽「爸爸救我」 總統府前公園急丟50萬救女婿

64歲童姓男子日前接獲詐團來電，表示他的女婿欠人錢，現在被關押拘禁，要50萬才能解決，童男一時不查，加上旁邊一直傳來「爸爸救我！」的呼救聲，最後將錢拿到介壽公園，並依歹徒指示丟在1個電線桿旁，中正一警方循線追查，日前在新北市板橋區逮捕取款的26歲邱姓車手。

警方指出，童2月底時接獲不明來電，對方口氣凶狠，表示他的女婿因為欠人錢，現在被強押到山區拘禁，要童幫忙解決，童聽到疑似女婿不斷呼喊「爸爸救我！」慌亂間未經查證，就帶了50萬元到公園，最後丟錢離開。

童後來聯絡上女婿，對方一頭霧水表示剛才在上班，驚覺被騙於是向警方報案，中正一警方調閱監視器，發現童丟錢後，在旁監視的邱姓車手鬼鬼崇崇四處查看後，現身將錢拿走。

警方經連月追查，日前在板橋逮捕邱，邱辯稱50萬已交給上游，自己只有拿到2萬元的酬勞，訊後被依詐欺罪送辦，警方另擴大追查詐團上游中。

中正一分局呼籲，民眾接獲類似的綁架恐嚇電話，切勿過度緊張焦慮，應保持冷靜面對並做好以下處理步驟：

一、 聽清楚對方的談話內容，親人姓名是否正確，並要求與親人對話以確認狀況。

二、 撥打親人電話不通時，可試著打給其所屬學校、公司電話予以查證其安危。

三、 撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助。

四、 平時應與家人互相留下第二種聯絡方式，例如其導師、同學、同事及好朋友的電話，以備緊急連絡之用。

五、 紀錄歹徒的來電號碼，並利用手機或電話錄音裝置錄下通話內容，交給警方以利後續偵辦。