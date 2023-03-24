為2024布局？侯友宜成功拆彈黨內互打 爆協調立委提名喊兩條件 @ChinaTimes ​ https://youtu.be/EdUNaex_BFg

國民黨主席朱立倫日前宣布，將採取「徵召」的方式決定黨內2024總統候選人，新北市長侯友宜參戰2024的態勢也越趨明顯。侯今（24）日出席全國原住民族運動會開幕，對於媒體詢問他有關「徵召」一事，他強調，職位跟定位最重要的是，做出有感的成績，這也是人民想看到的。

此外，侯近日出馬協調立委初選，勸退新北市議員陳偉杰，成全現任立委洪孟楷挑戰2024，展現政治能量。對此，侯友宜今也表示，期待他們能夠一加一大於二，自己有這個機緣，可以讓選區內做得更周詳，陳偉杰和洪孟楷並肩作戰，地方立委、議員跟市府合作，才能讓人民過好日子。

對於備戰2024的相關提問，侯友宜強調，職位不重要，他這一生從事公職43年，歷經了15個職位，只有一個信念，就是要好好把握當下，為國家、為人民努力做出最大的貢獻，職位跟定位，最重要的是做出有感的成績，這才是人民想看到的，他也會全力以赴，讓國家更安定、更繁榮。

另針對蔡正元喊出，新北市有12個立委選區，侯友宜必須要開始布局掌握。侯對此回應，只要大家做出為國家、為人民的事、都願意做出最大的貢獻，每一個選區都很重要，每個選區都要找出好的人，適才適所，「讓這塊土地成長速度更快，讓人民安心繁榮」，自已都願意跟大家並肩作戰。