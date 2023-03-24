2018年台灣高教史上最大風暴，台大校長遴選「卡管案」的主角、台灣大學前校長管中閔，日前在臉書發文回憶他遭立委柯建銘喊話恐嚇他「不然不死也半條命」，曾任台灣高檢署檢察官的律師張熙懷向台北地檢署告發柯建銘涉犯《刑法》恐嚇危害安全罪，北檢已將柯建銘列為「他字案」被告，指派檢察官偵辦。

「卡管案」震驚全國，管中閔卸任台大校長後，與作家楊渡合作出版新書《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》，披露蔡政府以國家機器全面動員「卡管」的驚人內幕。管中閔在記者會上形容這本書是他的「劫後餘生錄」，並說「搞我的人，我永遠不會忘掉！」

管中閔日前在臉書發文回憶當年「卡管案」，提及立法院民進黨黨團在2018年1月24日提出「主決議」，要求教育部應等「遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續（校長）聘任作業」。立法院赤裸裸的以政治力干涉大學校長遴選了。當天晚上他打破沉默，在臉書貼出「I AM FINE」。

管中閔強調，「I AM FINE」3個字顯然激怒了一些人。翌日立委柯建銘在媒體喊話要他「自行婉拒聘任」，還恐嚇他「不然不死也半條命」。

律師張熙懷認為，柯建銘在台大校長遴選案程序中恐嚇要脅管中閔「不死也半條命」，此番言論已致令管心生畏懼，構成《刑法》恐嚇危害安全罪，日前前往台北地檢署告發柯建銘涉犯恐嚇危害安全罪，請求檢察官盡速傳喚柯建銘依法調查。

北檢收案後，已簽分「他字案」，將柯建銘列為被告，指派檢察官偵辦中。