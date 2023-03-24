周四泛歐Stoxx 600指數收盤下跌0.94點或0.21%，為446.22點。
聯準會在周三宣布升息25基點，市場普遍預期，利率將不會再升太多。
匯豐的多重資產策略師Max Kettner說，市場仍然預期年底前會有兩次降息，「我們懷疑這樣是否能夠抑制在美國通膨居高不下的局面，而且在歐洲和中國實際上(通膨)也在加速」。
瑞士央行宣布基準利率上調50基點，挪威央行也上調25基點，兩者都符合市場預期。
英國央行同時也宣布升息25基點，並指出，英國通膨的降溫速度將快於預期。
美國財政部長葉倫對國會說，在沒有國會批准下，她沒有考慮或討論對銀行存款的「全面擔保」問題；該言論進一步壓抑市場情緒。
銀行股跌2.4%；在本周稍早，由於瑞銀同意收購受困的瑞信，銀行股一度彈升。
歐股基準指數在三月已經下跌15%，預計將迎來近三年最糟的月度表現。
花旗下調了銀行業的評級，警告快速的升息，將抑制經濟活動和銀行獲利。
瑞銀歐洲股票策略主管Gerry Fowler表示：「有一些投資人一定會擔心，支撐銀行獲利復甦的加息，可能會因金融環境收緊而縮減，銀行的獲利能力受損程度會稍微嚴重一些，因為他們不得不支付更高的存款利率，以維持自己的存款基礎」。
在個別股票中，賽諾菲(Sanofi)上漲5.5%，報95.8歐元；該法國製藥商表示，與Regeneron聯合開發的哮喘和濕疹藥物Dupixent，在治療「吸菸者肺」的試驗中達到了所有目標。
荷蘭科技投資公司Prosus上漲6.4%，報71.5歐元；此前騰訊表示，將聚焦於核心業務，同時繼續成本削減和提高效率。
更廣泛的科技股指數上漲了2.2%，並收窄了大盤的下跌。
瑞典商業銀行(Svenska Handelsbanken)在除息交易中，股價下跌11.1%。
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