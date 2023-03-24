建德工業針對各式磨床產品終端應用產業中，以汽車零組件模具製造業為大宗，近年新能源車銷量持續成長，所需零組件不同於傳統車，可望帶動產品銷量擴大。

建德工業指出，儘管大環境對工具機產業似乎不利，但公司利用大陸疫情嚴峻期間，不少廠商撤廠的情況下加碼擴建廠房，憑藉交期及時與價格和技術優勢，爭取游離訂單，加上美國工具機內需市場持續擴大，近期詢價和訂單顯著回升，因此有信心今年在美國和大陸市場都可取得佳績。

該公司近年產品研發經費佔營收比重約4％，與德國、日本、瑞士先進大廠合作開發CNC、液靜壓等先進機種磨床，以便搶得市場領先地位；與臺科大、雲科大合作培育人才，加強技術及實作能力，期盼藉上市提升公司能見度，吸引更多優秀人才投入。

建德工業在大陸、日本和美國設有據點就近滿足客戶的售後服務需求，其餘銷售國家包括義大利、德國、法國、英國、西班牙、泰國，近年印度、越南、巴西等新興經濟體逐漸成為重點銷售區域。公司也準備重啟在越南建廠的營運計畫，同時與歐洲、印度、中東當地知名工具機經銷商合作行銷，提高國際能見度。