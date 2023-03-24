在花蓮救援浪浪的愛媽澔澔錢，不惜將住了7年的透天厝賣掉，買了一大塊土地，讓收編的浪浪能安心生活，並把每隻狗狗都養得肥肥胖胖的。（澔澔錢提供／羅亦晽花蓮傳真）

在花蓮救援浪浪的愛媽澔澔錢，曾因見挨餓浪犬看到食物狼吞虎嚥的畫面，下定決心要盡己所能救援浪浪，儘管每天上山下海、花費大量時間、甚至弄得遍體麟傷，卻從不後悔投入救援工作，同時還收編送養未果的浪浪，且她為使犬隻有舒適的遮風避雨環境，不惜將住了7年的透天厝賣掉，買了一大塊土地，讓牠們安心生活，她認為，流浪動物生命短暫，因此願意在其有限生命中付出，讓牠們感受溫暖。

在花蓮救援浪浪的愛媽澔澔錢，從來都不後悔救援浪浪，儘管上山下海、赴湯蹈火，「只要我還有一點點能力與力量，就要幫助這些毛小孩！（澔澔錢提供／羅亦晽花蓮傳真）

澔澔錢10年前在工地見到一隻瘦骨如柴、肋骨根根分明的流浪狗，當時正在吃早餐的她心想，「如果你願意將我手上的食物吃掉，以後我就來餵你！」結果那隻浪浪真的吃下她的早餐，不過疑似挨餓太久，狼吞虎嚥下，陸續將食物吐出來，最後卻餓到把吐出的東西通通吃下肚，這樣的難過畫面，也開啟了她救援浪浪的契機。

澔澔錢分享印象最深刻的救援行動，她說，有次遇到一隻遭山豬吊弄到只剩3隻腳的浪浪再度遇到同樣狀況，不過當時狗已垂吊在懸崖峭壁旁，眼見牠不斷發抖，眼神流露出害怕與緊張神情，「那畫面至今都無法忘記」，最後與友人合力搶救下，終於卸除陷阱並將浪犬送醫救治，保住了牠的腳，不用淪為袋鼠狗。

花蓮愛媽澔澔錢曾在懸崖峭壁旁，救援一隻再度中山豬吊陷阱的犬隻。（澔澔錢提供／羅亦晽花蓮傳真）

澔澔錢說，自己從小就很喜歡狗，陸續接觸浪浪後，發現有些母狗生下寶寶後，便與孩子流浪街頭，不過在外流浪寒冷又危險，狗寶寶隨時都有死亡風險，因此她開始嘗試帶浪浪回家，學習犬隻結紮相關知識並試著送養，「送不走的就自己收編」，漸漸的，她家裡也就愈來愈多狗了。

在花蓮救援浪浪的愛媽澔澔錢，見流浪動物生命短暫，願意在其有限生命中付出，讓牠們感受溫暖。（澔澔錢提供／羅亦晽花蓮傳真）

直到澔澔錢收編第18隻浪浪時，發現家中環境愈來愈小，不適合犬隻活動，且擔心會打擾鄰居，經與先生討論，決定將住了7年的透天厝賣掉，並買一塊較空曠的田地，把四周圍起來，讓狗自由自在奔跑，不用擔心遭路殺且過著有一餐沒一餐的日子。

在花蓮救援浪浪的愛媽澔澔錢，不惜將住了7年的透天厝賣掉，買了一大塊土地，讓收編的浪浪能安心生活，並把每隻狗狗都養得肥肥胖胖的。（澔澔錢提供／羅亦晽花蓮傳真）

澔澔錢說，從賣房到買地2年多的期間陸續收編許多救援犬隻，目前園內共有50隻，包含傷殘浪浪，不過現階段暫不考慮再增加收編數量，希望能藉此讓園區的環境跟人力能維持在最適合照顧狗的狀態，而不要因為收編太多隻而演變成狗場的窘境。

在花蓮救援浪浪的愛媽澔澔錢，不惜將住了7年的透天厝賣掉，買了一大塊土地，讓收編的浪浪能安心生活。（澔澔錢提供／羅亦晽花蓮傳真）

澔澔錢最後眼神堅定地說，她從來都不後悔救援浪浪，儘管上山下海、赴湯蹈火，「只要我還有一點點能力與力量，就要幫助這些毛小孩！」流浪動物生命短暫，最長活不過4至5年，因此她願意在浪浪有限的生命中為牠們付出，讓牠們感受溫暖，感謝家人這些年的支持與鼓勵，陪伴她度過無數個煎熬的時刻，更犧牲出遊日與她一起照顧犬隻，她也希望不喜歡流浪動物的人不要傷害牠們，並尊重每條珍貴的生命。