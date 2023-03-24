日本武士隊冠軍監督栗山英樹光榮歸國後，23日參加朝日電視台直播節目時透露，自己在賽會結束之後親自向達比修有道歉。達比修有自2月中全程參與日本隊集訓，不過賽會防禦率來到6.00，投球狀況不慎理想。

栗山英樹坦承達比修有在這次的比賽狀況不佳，但僅管如此，這位日本隊精神領袖仍盡全力幫助球隊，冠軍賽前也將美國隊打者的特性分析給球隊，「我對他說，『這真的很痛苦，沒有辦法專心調整自己的投球狀況，請原諒我，但日本棒球因為你變得更強大了。』

談到冠軍賽投手調度，栗山英樹認為先發投手今永昇太有一定實績，狀態也很好，但依然透露出緊張情緒，對於大膽啟用戶鄉翔征、高橋宏斗後援上陣，栗山英樹表示無論是年輕或是經驗豐富的投手都可以派上用場，如果需要能帶動球隊氣勢的球員，讓年輕人上陣或許會發現額外的收穫。

栗山英樹也提到，自己原先就期待達比修有和大谷翔平能在WBC登板3次，如果有第3次就是在冠軍賽上投個1、2局，「如果在最困難的第8、9局中領先，我希望他們能上，但因為考量達比修投球間隔時間太短（8強對義大利登板），原本想讓他登板2次就好了。一直到冠軍賽那天，投手教練確認達比修可以登板，我就將希望託付給他跟大谷了。」