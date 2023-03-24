前彰化市長、前民進黨彰化縣黨部主委邱建富，原本宣布要投入第二選區立委初選，將和現任立委黃秀芳互相競爭，經正國會掌門人、總統府秘書長林佳龍介入協調後，出現戲劇性轉變，邱建富23日晚間向鄉親報告，表示深思熟慮後退出立委初選。邱建富強調，「2024我們都是台灣隊，相讓相牽成彰化隊全壘打。」

前彰化市邱建富原本堅持參加立委初選，經正國會掌門人、總統府秘書長林佳龍介入協調後，宣布退出，要互相牽成讓彰化隊全壘打。（邱建富提供／吳敏菁彰化傳真）

邱建富表示，經總統府祕書長林佳龍多次協調，立委黃秀芳堅持參選區域立委，林佳龍認為他需再次扛起2024彰化縣總統及立委的輔選大任，也在深思熟慮之後，決定將不會投入2024年民進黨立委初選及明年立委選舉，全力協助賴清德主席當選2024總統，及全力輔選彰化縣民進黨推出的立委候選人。

前彰化市邱建富原本堅持參加立委初選，經正國會掌門人、總統府秘書長林佳龍介入協調後，宣布退出，要互相牽成讓彰化隊全壘打。（邱建富提供／吳敏菁彰化傳真）

邱建富表示，2024總統大選是台灣與民主同盟夥伴和未來與全世界經濟接軌最重要的時刻，尤其在歷任的大選都是決戰中台灣，彰化贏台灣就贏。將全心投入協助民進黨主席賴清德選總統，「因為我們都是台灣隊Team Taiwan」 。

邱建富強調，會全力支持彰化縣民進黨3位現任立委 陳秀寶 、 黃秀芳、 陳素月繼續連任，並贏回第三選區立委，團結彰化隊支持的力量，協助民進黨打贏這場艱困選戰，並隊支持他在站的鄉親表達抱歉，他說身為民進黨終身黨員，希望成全幫助黨解決問題，避免「黨內互打」。