Scary red mass consumes fire hydrant in scene straight from ‘The Last of Us’ https://t.co/yBllWhalNi pic.twitter.com/cYoWGJcPOp — New York Post (@nypost) March 23, 2023

世上10種最奇特的真菌

澳洲布里斯本（Brisbane）一處停車場的消防栓下有塊石頭，不知不覺冒出了一叢神秘的紅色真菌體。幾個月來，在漏水的消防栓灌溉下，突然呈現爆發性成長，逐漸向上蔓延。

據《澳洲新聞網》（news.com.au）和《紐約郵報》（New York Post）23日報導，有人把這驚人的畫面放上社群網紅迪（Reddit）後，便引發廣泛討論，令人聯想起HBO由電玩改編的真人影集《最後生還者》（The Last of Us），眼前浮現末日降臨，真菌肆虐全球，把人變成食人殭屍的恐怖場景。

據貼文說，當地消防栓約從1年前開始漏水，到了2022年10月，這堆深紅色生物彷彿已吞噬了消防栓。由於他們無法切斷水源，因此曾通知地主處理，但始終沒人回應。

A mystery red growth climbing up a Brisbane fire hydrant has sparked an international hunt for answers, stumping academics and amateur mycologists alike.https://t.co/RZwFhYaatp — news.com.au (@newscomauHQ) March 23, 2023

然而，就在這堆真菌向消防栓內蔓延時，終於有人把石頭移走，結果一切都消失了。不過，由於水還是繼續漏，因此紅色菌體宛如外星共生體般，又在地面上攻城掠地。

而《澳洲新聞網》詢問過澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland, UQ），還有昆士蘭植物標本館（Queensland Herbarium）的學者專家後，得知沒人看過這種生物，而他們在尚未取得樣本的狀況下，也無法歸納出結論。

至於1名看過照片的網民說：「我在覺得噁心的同時，也深深為之著迷。我很想用根很長的棍子戳戳看。」還有人說：「這玩意讓我渾身起雞皮疙瘩，看了就討厭。」此外，也有人說，那可能是泥炭苔（Peat Moss）。