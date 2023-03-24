世上10種最奇特的真菌

澳洲布里斯本（Brisbane）一處停車場的消防栓下有塊石頭，不知不覺冒出了一叢神秘的紅色真菌體。幾個月來，在漏水的消防栓灌溉下，突然呈現爆發性成長，逐漸向上蔓延。

據《澳洲新聞網》（news.com.au）和《紐約郵報》（New York Post）23日報導，有人把這驚人的畫面放上社群網紅迪（Reddit）後，便引發廣泛討論，令人聯想起HBO由電玩改編的真人影集《最後生還者》（The Last of Us），眼前浮現末日降臨，真菌肆虐全球，把人變成食人殭屍的恐怖場景。

據貼文說，當地消防栓約從1年前開始漏水，到了2022年10月，這堆深紅色生物彷彿已吞噬了消防栓。由於他們無法切斷水源，因此曾通知地主處理，但始終沒人回應。

然而，就在這堆真菌向消防栓內蔓延時，終於有人把石頭移走，結果一切都消失了。不過，由於水還是繼續漏，因此紅色菌體宛如外星共生體般，又在地面上攻城掠地。

而《澳洲新聞網》詢問過澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland, UQ），還有昆士蘭植物標本館（Queensland Herbarium）的學者專家後，得知沒人看過這種生物，而他們在尚未取得樣本的狀況下，也無法歸納出結論。

至於1名看過照片的網民說：「我在覺得噁心的同時，也深深為之著迷。我很想用根很長的棍子戳戳看。」還有人說：「這玩意讓我渾身起雞皮疙瘩，看了就討厭。」此外，也有人說，那可能是泥炭苔（Peat Moss）。

文章來源：Mystery red lump growing under Brisbane fire hydrant stumps experts
文章來源：Scary red mass consumes fire hydrant in scene straight from ‘The Last of Us’

影》驚！洪水變大刀 硬生生將路劈成兩半
影》驚！100公斤蟒后破紀錄 長5米懷122顆蛋
影》200公升黃金！藍鯨霸氣大解放
#消防栓 #真菌 #外星 #最後生還者 #紅色