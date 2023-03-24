90年代香港女星邱淑貞是許多人心目中的性感女神，大女兒沈月也繼承她的神基因，擁有一張精緻臉蛋與苗條身材，自17歲起開始活躍於時尚圈，經常受邀出席精品品牌活動，被封為「最美星二代」。昨(23)日，沈月在社交平台曬出參加晚宴的照片，驚見出演《艾蜜莉在巴黎》的知名男星，令不少粉絲羨慕不已。

從沈月所曬出的照片可見，她身穿白色一字領小洋裝，大方秀出優美頸項與鎖骨，往下一看還能微微見到事業線，對著鏡頭露出甜美微笑，氣質優雅的造型融化不少粉絲的心，她在這場晚宴中也結識不少演員明星，不但同框29歲的泰國演員吉拉宇·唐思蘇克，更與出演《艾蜜莉在巴黎》第三季的男星保羅·福爾曼（Paul Forman）合照，令許多粉絲驚艷不已。

事實上，保羅·福爾曼在《艾蜜莉在巴黎》第三季中，飾演一位繼承家族企業的富二代「尼可拉斯（Nicolas de Leon）」，看似過著富裕的生活，但因為想要證明自己能力與成就和家族背景無關，因此每天面對著巨大的工作壓力直到與眾人發生衝突，成為讓愛蜜莉頭痛的角色。保羅·福爾曼而因為帥氣外表與精湛演技，收穫不少粉絲。