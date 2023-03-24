為2024布局？侯友宜成功拆彈黨內互打 爆協調立委提名喊兩條件 @ChinaTimes

藍營新北市立委第一選區黨內互打落幕，先前國民黨新北市議員陳偉杰表態挑戰同黨立委洪孟楷，但在新北市長侯友宜介入協調後，順利拆彈。今被問到是否願意協助其他縣市的艱困選區，侯友宜表示，所有選區都重要，找到好的人適才適所，讓這塊土地成長速度更快，讓人民安心、安定、繁榮「我都願意跟大家並肩作戰」。

關於昨日協調第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門）一事，侯友宜表示，陳偉杰議員跟洪孟楷委員都非常優秀，為地方貢獻很多，非常期待他們一加一等於二，同心齊力做更多事情。

侯友宜說，昨天剛好一起討論未來如何強化，讓淡水、八里、林口、三芝、石門等地區服務更周詳，偉杰議員也願意跟孟楷立委並肩作戰，大家並肩合作，讓市政建設、社會福利做得更到位，唯有中央立委、地方議員合作，才能讓人民平安過好日子

對於前立委蔡正元認為侯至少要在新北推出9個能贏的選區，另對藍營其他縣市艱困選區是否也願意出面，侯友宜表示，只要大家能為國家、為人民，願意同心齊力做出最大貢獻，所有選區都很重要，找到好的人適才適所，讓這塊土地成長速度更快，讓人民安心、安定、繁榮「我都願意跟大家並肩作戰」。