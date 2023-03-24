桃園昨深夜有民眾發現，某社區大樓中，有一名男子疑因孩童哭鬧，竟在10層樓高的陽台作勢要將孩子往下丟，目睹不當管教行徑，民眾也趕緊將過程錄下來並報警。警方立即將父親與孩子帶回瞭解情況，並通報社工介入處理，交由桃市府家庭暴力暨性侵害防治中心列管。

據了解，該名父親年約37歲，與妻子育有2子，其中6歲兒子昨晚疑似調皮難管教、吃飯吃到吐，母親便指責父親怎不照顧好小孩，父親一時情緒失控，才將孩子帶到陽台管教。

民眾曝光畫面可見，父親手抱著不停哭鬧的孩子，高舉起來作勢要往下丟，孩子甚至一度2腳朝天，嚇得狂哭，這名父親高聲管教，還大喊「啊」一聲，再度作勢要將孩子扔下樓，不久後才將孩子放下並持續訓話，在10層樓高以離譜行徑教育孩子，讓目擊民眾嚇得趕緊通報警方。

警方指出，獲報後立即趕往現場將父親與小孩帶回，經瞭解事發過程為孩童吵鬧，但父親以不當且脫序方式管教，警方已立即通報社工介入處理，並依《兒童及少年福利與權益保障法》第53條通報桃市府家庭暴力暨性侵害防治中心列管。

對此，桃市府家庭暴力暨性侵害防治中心表示，派員調查後，初步了解6歲男童因多次不聽父親規勸且平常較多行為議題，加上父親身心疲憊不適導致情緒激動，作勢以丟下陽台舉動來威嚇男童，事後父親已知自身行為不當，男童現在身心狀況也尚屬穩定，若有違反兒少權法第49條身心虐待，將依法裁處親職教育，並持續追蹤輔導，提升家長教養功能。

警方也呼籲，對於孩童管教行為，應以適當溝通方式，切勿過度情緒化，若有暴力行為發生，警方將依法即時介入處理。

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