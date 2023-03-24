北市士林區某大樓3樓住戶曾姓男子，認為4樓王姓鄰居經常發出噪音，讓他十分不爽，為反擊報復購買「震樓神器」，從2022年6月起至10月為止，每天不定期打開，讓王家人心神不寧，甚至為此失眠、染上焦慮症就醫，士檢日前偵結，依強制罪、傷害罪起訴曾男。

起訴指出，曾、王為士林區某大樓3、4樓住戶，曾認為樓上王，經常在晚間奔跑、製造噪音，且多次溝通對方沒有改善，為了報復對方，購得俗稱「震樓神器」的工業馬達機械，該種工具可固定在天花板，插電後發出震動噪音，曾意圖以機具讓王家體驗噪音的痛苦。

自2022年6月19日下午6時起，一直到同年10月24日中午12時，曾4個月內多次使用「震樓神器」，讓王與其家人飽受囂噪音困擾，王提告指稱，他為此不堪其擾，經常不得安寧，除了失眠外也常常驚醒，更為此就醫，被診斷得了焦慮症。

王報案後，士林分局日前前往曾家搜索，當場查獲曾購買的震樓神器，曾在開庭時坦承使用神器對付王男，但聲稱王也常常製造噪音，他只是想讓對方感同身受，士檢日前偵結，依強制、傷害罪起訴曾男。