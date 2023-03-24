長園科2022年第四季合併營收達1.25億元、稅後純益1,003萬元、每股稅後純益達0.18元，單季營運順利轉虧為盈，擺脫連14季虧損，主要受惠旗下運用鋰鐵電池於UPS（Uninterrupted Power Supply）不斷電系統成功通過主要全球國際半導體晶圓龍頭大廠的認證及大量採用，並於去年9月起陸續出貨裝機，挹注長園科2022年全年合併營收達2.07億元、稅後淨損2,838萬元、每股稅後淨損0.41元，全年虧損大幅收斂。

長園科近年來除了跨足電動車（EV）等利基型產業領域外，亦喜於2018年底率先同業成功打入全球國際半導體晶圓龍頭廠的合格供應商，並於去年9月認證完成並持續獲大量採用，凸顯長園科在電池產業界擁有高品質口碑與客製化產品設計能力。隨著主要客戶進入裝機入帳高峰，帶動公司營運規模放大，在成本費用嚴控、生產效率提升等重要策略執行下，創造2022年第四季營業毛利率、營業淨利率、稅後淨利率分別達26％、10％、8％，分別較去年同期的負166％、負316％、負317％，由負轉正，繳出三率三升財報成績單。