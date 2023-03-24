台灣司法最重大變革、國民法官審判制度今年元旦上路後，各地方法院陸續受理符合國民法官審理的案件，司法院24日也正式上線，國民法官專區新增「國民法官案件庭期表查詢」功能，可快速查詢相關案件，目前全台國民法官案件最多的是台中地院且已陸續排定3個庭期調查及審理。

2023年元旦開始實施，凡涉及故意犯罪致人於死案件，諸如殺人、強盜殺人、放火致死等案，除了少年刑案外，年滿23歲以上的國民都可以與職業法官一起審判。

國民法官制度是用隨機方式，從一般國民中抽選6人擔任國民法官，與3名職業法官組成國民法官法庭，共同審理特定重大的刑事案件，一起決定被告是否構成犯罪及應該受什麼樣的處罰。

司法院24日上線的功能，只要在司法院官網「國民法官」專區項下，點擊「國民法官案件庭期表查詢」，選取法院名稱、輸入案件字號、股別，以及開庭日期等關鍵字，就可以找到欲查詢的國民法官案件庭期資料，若只選取「法院名稱」則會顯示指定法院目前已有訂庭期的所有國民法官審判案件的日期、時間、法庭及股別，輸入的關鍵字愈多，就可以愈正確地找到所需案件資訊。