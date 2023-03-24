據美國之音報導，美國拜登行政當局當地時間23日，將14家中國公司列入一份「紅旗名單」（red flag list），這意味著美國出口商在向這些公司發貨之前需要進行更多的盡職調查。這14家公司中包括億控國際(ECOM International，音譯)和HK P＆W Industry Co Ltd，兩家公司和中國駐華盛頓大使館均沒有立即回應媒體的置評請求。

美國商務部「未經核實清單」(Unverified List)意味著美國政府無法核實其出口產品的最終用戶和最終用途的合法性和可靠性，也無法確認名單上的實體在使用美國產品時是否懷有惡意。

一旦被列入「未經核實清單」，相關實體必須在60天之內證明產品的最終用途，否則將被列入限制強度最高的實體清單。美國商務部限制被列入「實體清單」的外國公司接受美國的產品和技術。

美國商務部副部長格雷夫斯(Don Graves)在一份聲明中說：「執行我們的出口管制是保護美國國家安全的重要組成部分。我們致力於使用我們掌握的所有工具來確定美國先進技術在全球的使用情況。」

出口限制是美國阻礙北京技術進步的關鍵工具，這加劇了兩國之間的緊張關係。

美國商務部此次還將土耳其、阿拉伯聯合大公國、德國、保加利亞、加拿大、印尼、以色列、馬來西亞、沙烏地阿拉伯和新加坡的其他18個實體添加到「未經核實清單」中。