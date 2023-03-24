39歲前SJ成員韓庚2019年與中美混血女星盧靖姍結婚，去年9月生下一女晉升為三口之家。近日，盧靖姍出席時尚活動時，與網紅「花三三」與「可心」合影，卻被網友捕獲到左邊的花三三拍完照掉頭就走，還翻了個大白眼，可心曬出的照片更被質疑只修圖修了自己和花三三的臉跟身材，對此，兩人都鄭重否認，花三三更直言是沒做好表情管理，引來網友罵翻。

日前大陸網紅花三三和可心現身時尚活動，與盧靖姍、江疏影合照，事後兩位網紅曬出照片，先被質疑P圖只P自己，還把藝人修圖修醜，有在場網友曬出當天錄的影片，可見兩位網紅跟盧靖姍合影後就快速離開，花三三態度輕蔑翻了個白眼，留下盧靖姍仍維持禮貌微笑，看似試圖要說謝謝卻落空，引來其他網友砲轟。

花三三否認翻白眼。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

對此，可心發文稱自己的照片都是官方攝影師修好發給他們的，江疏影的臉跟身材她都沒動過，可能是衣服的關係才顯壯，又稱盧靖姍的衣服選得不好，有人稱花三三和可心修圖修到有姊妹臉，可心解釋：「親姊欸當然像啦！妝容什麼的也很類似」。

可心曬照片被指修圖只修自己。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

而被指翻白眼的花三三被罵得最慘，她第一時間解釋現場人擠人，大家都在排隊拍照，機會又只有一次，「拍完就要趕緊撤，真的沒有不耐煩」，昨(23日)她再度發文，表示當天完全沒有不尊重盧靖姍的意思，是因為不想耽誤別人，才快速離開，被錄影錄到那聲「嘖」也不是她發出的，合影區的聲音攝影師的位置不可能錄的到。

花三三說：「現場我沒有做好表情管理，導致了誤會的產生」，且默認有P圖，「像很多年輕女孩子依樣，愛美之心人皆有之」，其他網友則回：「下次記得點頭說謝謝」、「可是你確實翻白眼了啊」、「你們真的很沒禮貌」、「你知道嗎，拍完照你們兩個從盧靖姍邊上走開時，盧靖姍還在微笑的目送著你們離開。此時此刻的畫面我覺得就像是兩隻老鼠從一隻優雅的天鵝邊上抱頭鼠竄落荒而逃」。