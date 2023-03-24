雖然最新出爐的日本2月核心通膨，已經從元月40多年最高紀錄降溫，但超過8成受訪者還是認為，全球通膨尚處於高位，沒有大幅下滑的跡象。因此，在各國央行大力升息下，有近6成也覺得全球經濟可能會出現衰退。

有位日本批發商指出，製造成本一直增加，加上電費又大漲，是壓縮獲利能力的主因之一。即將上任的日本央行新行長植田和男先前也表態，4月走馬上任後，會繼續執行目前的超寬鬆政策不變。

路透社這份調查中，有關通貨膨漲的漲幅，有三成四認為在新的財年內，將介於1.6%至2%之間。不過，卻有四成三覺得，一定會超過當地央行所設定的目標值2%

至於日幣未來的走勢，約半數受訪日企認為，應該不會出現2022財年大幅震盪的狀況。日本即將結束的財年中，日圓一度貶至30年來新低，日本政府也被迫一擲千金進場阻貶。因此，預估日圓兌一美元匯價，將在131至135間游走。但大多數約7成左右，還是希望日幣不要強過136價位。

新冠疫情慢慢退燒，有85%的日企在2023財年應該會增加資本支出，至少不會減少。其中，59%是以汰換老舊設備為主。有位鐵路相關業者表示，預估將復甦下，對未來業務開展會有必要的投資。

至於有高達八成專業經理人，還是對現今的營運環境感到悲觀，對於4月到6月的業績，臆測可能不太好或是很不好。路透社這份匿名問券調查，約走訪500家日本非金融的大型企業。其中，製造業與非製造業者大概各占半數。