稱「職位沒那麼重要」成破口？ 侯友宜喊只有「這心願」 @ChinaTimes

國民黨2024總統人選定調採徵召，有人認為6月太晚，新北市長侯友宜今表示，黨的節奏、方式他都給予「尊重」，最重要他現在是新北市長角色，每天市政行程非常多，他非常珍惜跟新北市民一起打拚，走過13年歲月，從副市長到市長，他對新北市有很多情感，「我們會努力，讓新北很多願景都能實踐」。

有民調指出侯友宜領導力領先副總統賴清德，但國際觀是賴領先，侯友宜表示，面對外界聲音，他們會不斷努力，好自己的工作，並在新北這座大城小國治理過程中，讓國際交流與經濟產業蓬勃發展，是他們現在積極努力在做的，謝謝外面的指教。

針對「不追求職位，追求定位」的說法，侯友宜表示，他一生從事公職43年，歷經15個職位，他只有一個信念，就是好好把握當下，為國家、為人民努力做出最大貢獻。

侯友宜說，不管是職位、定位，最重要是做出讓人民有感成績，這才是人民所盼望的，他會全力以赴，讓國家、人民因為大家齊心齊力，讓國家更進步、更安定、繁榮。