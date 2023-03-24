【旅奇傳媒/記者-張偉浩】日本神劇《First love 初戀》從青春出發，將北海道的四季美感與氛圍感拉到最滿，映入觀眾的眼簾是時空交錯下，讓人不禁回味起的初戀美好時光，也讓北海道的拍攝景點，包括旭川、札幌、小樽的著名景點再次吸引旅客的目光。

隨著春季的到來，5月前往北海旅遊除了可以朝聖日劇拍攝地點外，也能飽覽各種櫻花百選、瀑布百選、瞬間感動的百選景點，感受北海道百分百的感動。

台虎雙旭川函館雙點進出 一次探訪多樣櫻花百選

由於台灣虎航擁有旭川與函館的航點，可以讓旅客一次走訪多樣旅遊景點，不需要走回頭路。大榮旅遊靈活運用雙航點優勢，推出「北海道櫻紛飛～神隱少女湖中軌道．小樽咖啡．尼克斯．函館夜景6日」系列團。

賞櫻百選景點無論是在公園、神社、城堡，甚至是溫泉街上，挑對地方怎麼拍都可愛，都能讓旅客拍到與櫻花同框的美照，像是在櫻花盛開時，能觀賞到與辛夷花同時綻放的旭山公園、為祭祀開拓北海道守護神的北海道神宮、建立約200年，樹齡長達180年「石割櫻」的有珠善光寺、採用法國建築方式所造的日本西洋式城堡—五稜郭，以及從登別站到溫泉街長達8公里的登別櫻花隧道，不同品種的櫻花都讓旅客大飽眼福。

▲北海道十勝地區的然別湖，從湖岸向湖中延伸的「湖中鐵軌」，因神似宮崎駿動畫電影《神隱少女》的場景等而聲名大噪。 圖：大榮旅遊／提供

重現神隱少女動畫場景 然別湖水中鐵道超吸睛

除了多樣的賞櫻景點，行程也特別網羅日本百選瀑布的銀河流星瀑布、感動瞬間百選的美瑛青池、充滿富良野特色的文創小市集的森林精靈陽台、重現神隱少女動畫場景的然別湖水中鐵道、釀造出全日本第1滴啤酒的札幌啤酒博物館、以中世紀丹麥城堡為藍圖興建的登別尼克斯海洋生態館、米其林3星景點的百萬夜景函館山空中纜車，都讓旅客感受北海道旅遊的多樣化。

景點繽紛多元外，在美食上瞄準鎖定必嚐清單，像是把北海道拉麵菁英聚集在一起的旭川拉麵村，以及360多家店鋪鱗次櫛比的函館熱鬧早市，交易的海産品都是剛捕撈上來的新鮮貨，品種繁多，有烏賊、干貝、海膽和花鯽魚等等都是到函館必吃、必買的名物。

吃飽喝足之後，更特別規劃浪漫的小樽運河散策，並贈送銀の鐘咖啡＋Hello Kitty咖啡杯，以及擁有百年歷史的札幌狸小路商店街，是北海道歷史最悠久的商店街之一，讓旅客買到手軟。

▲青池湖水清澈碧綠，不同的天候呈現不同的色調，絕美的令人讚嘆不已。 圖：大榮旅遊／提供

▲函館港的傳統市場裡聚集多家水產店，更有機會自費品嚐各類當季鮮貨，例如美味的長腳蟹、鮭魚卵與海膽。 圖：大榮旅遊／提供

住上古森林環抱風水飯店 打開窗就是然別湖美景

為了讓旅客住得更加舒適與享受，產品在飯店上更是別出心裁。其中「層雲峽觀光飯店」位於上川尤以其雪松木及石製的露天浴池聞名，提供豐富多樣的自助餐，菜色隨著季節調整；或是佇立在上古森林環抱的「然別湖風水飯店」，皆為湖景房，在房內就能欣賞絕佳景色，從露天溫泉望去然別湖就在眼前，觸手可及。

以及北海道名湯—登別溫泉的起點位置的「登別萬世閣」，為致力向客人提供舒適空間的SPA渡假飯店，溫泉浴池可從露天風呂欣賞周邊鬱鬱蔥蔥的景色，在舒緩身體疲勞的同時，雙眼也同時感到放鬆。

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