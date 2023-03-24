20日民進黨內立委初選登記的首日，台北市議員王世堅就在多位英系市議員陪同下赴台北市黨部登記，挑戰士林、大同區的同黨現任立委何志偉。王世堅先前曾多次批評民進黨與政府高層，遭到黨內同志圍剿，但這次英系竟「不計前嫌」陪王登記，政壇人士分析除了打擊綠色友誼連線外，也為英系議員轉戰立委掃除路障，同時重挫黨主席賴清德的領導威信。

一位民進黨非英系人士分析，所謂「英系」進一步細分為「府（黨）內英系」與「挺英系」，「府內英系」的核心人物有民進黨中常委黃承國、新境界文教基金會副董事長洪耀福等人，「挺英系」則包括多位在總統蔡英文上任時就已有民意基礎的黨公職，現在以立委陳明文為首。而雙北市的議員，則因地緣因素與府內英系關係較為密切，也就是說前往力挺王世堅挑戰何志偉的議員，嚴格說來屬於「府內英系」人馬。

面對英系議員彭佳芸大陣仗宣布參選同選區，前新北市議員李坤城表示，他為了選立委，去年就未參選議員，強調自己符合民進黨「誠信條款」的精神。（圖／李坤城提供）

何志偉所屬的綠色友誼連線與英系恩怨糾葛已久，尤其是「府內英系」嫌隙不斷，從之前的台北市黨部主委選舉、趙介佑之亂、陳時中砂畫事件，雙方你來我往，沒完沒了。王世堅挑戰何志偉，若是勝出，就能拔掉綠色連線唯一立委灘頭堡；就算贏不了，也能讓綠色連線耗費大量資源，削弱實力正合英系的意。

黨內人士分析，王世堅以現任議員參選立委初選，已率先打破了「誠信條款」，英系新北市議員彭佳芸也馬上在20日當天宣告，參選新北三重區域立委。雖然該選區現任的立委余天不再參選連任，但與余天同屬正國會的前市議員李坤城早已表態參選，並在2022先行放棄選議員，以示直攻立委的決心，他見彭佳芸宣布後，也在第二天去登記，並跳腳呼籲大家應遵守誠信原則。

CTWANT 政治爆卦 / 王世堅選士林大同開第一槍 英系反攻挑戰賴神威信

賴清德擔任黨主席後力推改革，並帶領民進黨打贏南投立委補選一役，更以同額競選成為民進黨總統提名人，他提出「誠信條款」也可說是風行草偃，原本各縣市傳出部份議員表態有意選立委，相繼都遭勸退，直到王世堅開了這第一槍，黨內立委初選登記頓時亂成一團。

外界解讀賴清德的誠信條款是不折不扣的陽謀，一來可以藉此所謂的「落跑條款」削弱國民黨新北市長侯友宜參選總統的正當性，其次若以此牽制國民黨現任議員落跑去選立委，民進黨更能保有目前立法院多數席次的優勢局面。

民進黨主席賴清德上任後重整黨中央網路部門，3月17日還召開反認知作戰等專案會議，總統府副祕書長黃重諺也出席，凸顯總統蔡英文對網路訊息戰的重視。（圖／報系資料照）

不過，王世堅與英系一腳踢壞了賴清德擺下的陣勢，未來其他黨的議員轉戰立委，若被指為「落跑」，立刻可以拿王世堅等人的例子回嘴，指民進黨「雙標」。另一位民進黨的派系人士說，賴清德當年與總統蔡英文競爭黨內提名，吃了英系的網軍不少虧，接任黨主席後整併了民進黨的網路部門，又祭出「排黑金」，讓「府內英系」危機意識大增。王世堅原有意選中正、萬華區立委，受到黨內嚴厲批評後，黨內幾乎無人為其緩頰，如今改為選士林、大同正好符合英系的需求，因此大舉出動相挺，就是要告訴賴清德「不是一切都你說了算」，也讓黨內其他人看到英系仍有實力，不會任人搓圓捏扁。

王世堅憤而轉戰士林、大同，改挑戰同黨立委，目前中正、萬華最有實力出戰的，就數英系議員吳沛憶與劉耀仁；不過，中正、萬華選區為艱困選區，立委提名採徵召方式。一位民進黨選舉操盤手分析，「府內英系」這次操作多名現任議員出馬選立委，擺明挑戰賴清德的「誠信條款」，不僅打擊賴的黨內威信，更嚴重擾亂他對於2024大選的整體選戰主軸規畫，既然中正、萬華區人選依規定是由黨中央徵召，賴神恐怕也不會讓英系如願。