2021年8月調查局南機站偵辦民進黨立委林岱樺被檢舉違反《政治獻金法》案，約談陳姓樁腳查證，但陳男竟趁女調查官滑手機時，竊走調查筆錄與證據影本；未料同年4月，一名曾姓男子因違反《銀行法》赴中機站接受詢問時，趁機偷走筆錄初稿及提示資料，到案後還詭辯「不知道不能拿」；法官依隱匿公務員職務上掌管之文書，判處曾男有期徒刑3月，得易科罰金。

據判決書指出，曾男前因違反銀行法案件，於2021年4月某日，在法務部調查局中機站接受調查人員詢問時，因見桌上放置有調查人員所製作之詢問筆錄初稿，竟趁調查人員未注意之際，將該筆錄初稿及提示資料放入隨身攜帶之提袋內，並帶離中機站。

檢方偵查期間，曾男坦承將筆錄初稿及提示資料帶離之事實，但辯稱自己當時精神恍惚，吃藥時不慎將藥袋放在筆錄草稿上面，順手將藥袋與筆錄一同收起，「我不知道這不能拿，我以為有蓋手印的筆錄才不能拿」。

而曾男的律師則辯護，該筆錄僅為供受詢問人確認詢問範圍及答覆方向之初稿，並非公務員職務上所掌管之文書，且該筆錄紙張價值輕微，不具可罰違法性。

法官勘驗監視器畫面，發現曾男於受詢問過程中自右側提袋取出藥袋，此時該筆錄置放於曾男左側桌面，但曾男用藥完畢後並非將藥袋放回右側提袋內，反是將藥袋左放於筆錄之上，隨即將藥袋連同筆錄一併收回右側提袋內，該過程連貫且僅歷時6秒，顯見曾男並非誤放，而是有意以藥袋遮掩筆錄一併取走之舉。

法官審酌曾男因違反銀行法案件，接受調查局人員於執行公務時所為之詢問，明知該詢問筆錄初稿為公務員職務上掌管之文書，竟率爾隱匿及竊取之，對公務文書、財產之保管均有明顯傷害，侵害公務單位執行職務之嚴正性，並視國家公權力為無物，嚴重影響社會秩序及國家公權力之執行，所為殊值非難；參以其犯後否認犯行之態度，法官依隱匿公務員職務上掌管之文書，判處曾男有期徒刑3月，得易科罰金。