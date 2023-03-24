樂天女孩籃籃、琳妲昨（23）日出席品牌活動，為將來的巡迴活動做宣傳，籃籃在訪問中透露私底下很喜歡玩遊戲，更加碼自爆近期與電競教練的前男友重新搭上線，不僅解開過去誤會，也讓眾人關心是否會舊情復燃，她則回應：「大家都是好朋友。」

籃籃昨（23）日出席品牌活動時坦言很喜歡玩電動遊戲，國中時也曾與愛玩遊戲的學長交往，但因為男方與「網婆」互動太熱絡，加上父母希望她認真讀書，導致這段戀情不了了之。不過近期因為節目的關係，她透過臉書再次與男方搭上線，透露男方現在是電競教練，她也藉此機會將過去的誤會解開，表示男方因為太會玩遊戲，大家才都找他一起組隊，並非將心思放在別人身上。

而這也讓眾人好奇兩人是否有復合機會，籃籃則尷尬地笑說：「大家都是好朋友。」表示男方有恭喜她在演藝圈的發展不錯，她也覺得男方現在的生活很好，不過外貌與過去差很多，雖然外型變得圓潤一些，但成熟了許多。

此外，一旁的琳妲也被問到是否會有新戀情，她表示由於經營許多副業，根本沒有時間交新朋友，至於大家好奇是否月入百萬?她則笑著回應：「還要再努力，目前的目標是幫媽媽買有電梯的房子」希望可以減緩媽媽膝蓋的疼痛，非常孝順。