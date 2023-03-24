近日鳳山區文華里綠園道文昌一街民宅旁不到3米處，傳出要設置小型儲能場，引發居民不滿站出來抗議。對此，高雄市議員李雅靜說，昨日已行文市府，要求針對再生能源發電、儲能設備先行擬訂設置核查等相關辦法，並朝法制化制定自治條例；今日經發局表示，市府將著手再訂定地方儲能系統認定程序，在釐清合規疑義前，要求停止後續作業。

日前鳳山區鎮北里才因計畫建置全國最大儲能場，吵得沸沸揚揚，如今有傳有綠能業者在鳳山區文昌一街設置小型儲能場，還緊鄰住宅，再度引發民意炸鍋，文華里民曾於22日出面抗議，就怕是住在「儲能站第一排」、「危險第一排」，要求儲能場退出住宅區。

對此，高雄市議員李雅靜說，23日已行文市府，要求市府針對再生能源發電、儲能設備先行擬訂設置核查等相關辦法，並朝法制化制定自治條例，保障市民居住正義、安全環境。

而高雄市經發局24日一早表示，有關儲能系統設置規範，除中央制定的法規標準外，市府將著手再訂定相關認定程序，針對都市計畫內甲種、乙種工業區用地訂定設置儲能系統認定為必要公共服務設施審認程序，針對業者申請案詳加審認評估，確保市民居住安全及權益。

經發局強調，市府的立場與民眾站在一起，針對市民疑義將會釐清相關法規，並了解業者設置之情形，已要求業者在尚未釐清合規前，停止該案場後續作業程序，並請業者積極與里民溝通討論。