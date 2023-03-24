12組超燃雙定位對決舞台！

南韓最新男團選秀節目《BOYS PLANET》，有95名來自韓國及全球各地懷抱偶像夢想的練習生們，分為K組韓國組（Korea）47人、G組國際組（Global）48人，全球觀眾化身「STAR CREATOR」，透過每集節目看見練習生們的成長，最終投票決定出道9人，自2月3日開播話題不斷！

看到每位練習生用盡全力表演，在舞台上閃閃發光，身為STAR CREATOR的你，是不是超級感動！千萬不要忘記為你心儀的少年投下閃耀的一票，本週四就要公布第二輪淘汰名單，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查《BOYS PLANET》第二次公演的「12個表演舞台」，一起來回顧台灣的STAR CREATOR最喜歡、網路聲量最高的前10名表演舞台！

No.1 BTS〈Butterfly〉

VOCAL&DANCE（雙定位對決第4名）

台灣練習生陳冠叡從節目首集的星級測試，便以柔韌、堅強的舞蹈實力，獲得全球觀眾矚目，接續的公演也持續展現實力，這次任務一肩扛下隊長，更擔任Killing part，帶領兩名外國成員和一名韓國成員，表演難度頗高的〈Butterfly〉。其中只有17歲的韓國組員林準序，實力相對稍弱且十分不自信，陳冠叡用流利的韓語不斷鼓勵他，連導師都笑稱他們四人感情很好。

VOCAL&DANCE組需要自編舞蹈，陳冠叡代入歌詞涵義的編舞，像是輕盈的蝴蝶翩翩飛舞，超穩定發揮現場為他的表演驚呼不斷，每位導師看完表演都讚賞「很感動的演出」，最終他也奪下組內第一，甚至登上韓國熱搜，陳冠叡優美甩白絲巾被網友狂讚「我看的時候，真的起雞皮疙瘩耶，絕美舞台」、「老師們感覺也很喜歡冠叡和蝴蝶組的孩子們，氣氛好好」！

No.2 (G)I-DLE〈TOMBOY〉

VOCAL&RAP（雙定位對決第1名）

〈TOMBOY〉組一出現被導師們戲稱是「復仇者聯盟」，因為四位隊員就有三位是第一輪排名TOP9，另一名朴乾旭也拿到出道預備名次的第10名，果不其然不論是在練習、驗收甚至公演當天都展現出彩實力，有台灣粉絲到韓國現場應援，提到「〈TOMBOY〉是現場氣氛火熱到喊安可的程度」。

〈TOMBOY〉組最令人印象便是「雙C」成韓彬和章昊的互動了，兩人一直都是節目中的佼佼者，這次同組表演彼此更是相知相惜，成韓彬細心幫中國成員章昊糾正發音；擔任Killing part卻找不到突破點的成韓彬，章昊即時給予安慰，最終〈TOMBOY〉組獲得VOCAL&RAP組的第一名，將登上3月23日《M Countdown》特別舞台。不少台灣網友都表示被〈TOMBOY〉組驚艷到，「成韓彬好像叛逆的學生會長」、「這四人穩了吧」。

No.3 MONSTA X〈Love Killa〉

VOCAL&DANCE（雙定位對決第1名）

〈Love Killa〉組同樣受到練習生和導師高度期待，金地雄、金奎彬、SEOK MATTHEW都一直穩居出道位，擁有韓國及全球高人氣。〈Love Killa〉是一首富有性感魅力又有舞台張力的歌曲，在練習生們選擇表演曲目時，因規則規定排名高位的練習生可以擠下他人的名額，因此〈Love Killa〉幾度變換組員，許多人都想爭搶〈Love Killa〉這首熱門曲目。

在練習期間其實並不那麼順利，三人甚至曾被舞蹈導師崔容俊嚴厲批評，指出他們現在的排名似乎只是人氣堆積出來的，事實上實力相當不足。成員們重新打起精神，在正式表演當天給了現場觀眾一個驚艷舞台，導師們更是驚嘆連連，〈Love Killa〉組最終拿下該組第一名，網友紛紛說「我也越看越喜歡，現在腦子裡整天都是love killa love killa」。

No.4 Jessi〈ZOOM〉

RAP&DANCE（雙定位對決第2名）

〈ZOOM〉組由來自日本的KEITA寺園佳擔任汰隊長，唱歌、舞蹈，RAP都相當在行，舞蹈老師崔英俊更說有KEITA的舞台就有掛保障，是連導師都認證的全能練習生。KEITA作為主RAPPER，反手拿麥克風一出場超炸的說唱瞬間引起全場觀眾、導師暴動，表演結束甚至站起來鼓掌紛紛說「根本看不夠、好像在看藝人演出！」

有去到現場觀看表演的網友分享，〈ZOOM〉組的氣氛好到不行，是個無可挑剔、相當嗨的舞台，「朴炫彬也非常活潑可愛」、「KEITA真的是寶藏男孩」、「ZOOM的舞台魅力超讚」。

No.5 尹未來＆BIBI〈LAW〉

RAP&DANCE（雙定位對決第1名）

選擇〈LAW〉組的五位練習生包含李藝譚、NA KAMDEN、朴瀚彬、王子浩、韓維辰，每位都擁有不俗舞蹈實力，因此一開始導師們便寄予高期待，成員們確實扒舞很快，不過導師也提醒因為〈LAW〉舞蹈出自韓國街舞綜藝《街頭男戰士Street Man Fighter》，如果完全按照原版舞蹈演出，不僅容易被比較，也難以超越。

最後由王子浩、韓維辰重新編舞，其他組員寫RAP詞，最終展現的舞台表演連導師都看得目瞪口呆，稱讚超帥氣、精彩且不失特色，網友也說「真的跳得太好了」、「我覺得王子浩有黑馬的潛力耶，舞編的很好」。

No.6 INFINITE〈Man in Love（當男人陷入愛情）〉

VOCAL&RAP（雙定位對決第2名）

〈Man in Love〉組包含金泰來、李東烈、丁玟圭、崔禹真，幾乎都是以歌唱實力出眾的練習生組成，表演這首溫柔嗓音的歌曲似乎並沒有難度，然而在練習時卻頻頻被導師點出，四人聲音不協調，擔任Killing part的金泰來更被說唱歌太油膩、丁玟圭唱歌聲音太大、崔禹真的RAP抓不到拍子等問題。

直到公演當天，四人完美消化導師的提點，最終交出無失誤的歌唱表演，令現場導師歡呼不止還替他們應援，金泰來展現清爽的高音，讓唱歌導師率智忍不住稱讚聲音很像唱歌導師李碩薰。許多網友看了舞台表演後都表示，「最想n刷的是man in love」、「因為這首發現泰來聲音很棒！」、「直接被圈粉」。

No.7 SEVENTEEN〈Home〉

VOCAL&DANCE（雙定位對決第2名）

〈Home〉原曲幾乎可說是所有表演曲目中難度最高的，因為副歌的音調非常高，中間舞蹈需要做到乾淨俐落、速度也很快，而選擇〈Home〉的五位練習生們，只有尹鐘佑擅長舞蹈，一開始成員們在練習時就遇到不少難題，最後決定更改舞蹈陣形，由尹鐘佑進行單人舞，擅長唱歌的成員包括擔任Killing part的劉昇彥與主唱的JAY則專注歌唱，最終呈現清新又優美的表演。

雖然劉昇彥第一段副歌不慎失誤破音，但卻穩住狀態，自信唱完整首歌，即興高音部分也完美完成，連導師都稱讚「歌唱得太好了！」網友紛紛說：「尹鐘佑編的舞太厲害」、「Home 雖然小失誤但後面高音很完美，聽了直接泛淚」。

No.8 Crush〈Rush Hour〉

RAP&DANCE（雙定位對決第4名）

〈Rush Hour〉五位表演者中四位是G組練習生，只有一位是K組韓國練習生，其中日籍練習生HIROTO的舞蹈實力跟不上，使得整組練習進度較慢，中國籍練習生RICKY和馬靖翔又因為擔心練習時間不夠，對於舞蹈陣型等問題發生口角，隊內氣氛一度十分緊張。所幸最後成員們互相理解，登上舞台呈現舞蹈、說唱兼備的完美演出。

有現場觀眾分享〈Rush Hour〉舞台令人印象深刻，「現場氣氛也挺不錯，Ricky的表現很吸睛」、「Takuto感覺舞蹈進步滿多還做了個後空翻」、「Ricky 馬靖翔為了讓隊長聽懂，吵架還用韓語，怎麼覺得有點有趣」。

No.9 TWICE〈Feel Special〉

﻿VOCAL&DANCE（雙定位對決第3名）

〈Feel Special〉組算是頗有爭議的一組，因為中國成員張帥博表示無法負荷主唱部分，另三名組員也欠缺實力，使得擔任Killing part的車雄基，一人扛下整首歌的副歌，用盡全力完成表演，被導師稱讚「是很有意義的舞台」，練習生也說「雖然唱得很開朗但又有點悲傷」，對應〈Feel Special〉歌詞，講述從默默無名成長成大明星的心境，恰巧貼合這些勇敢追夢的練習生。

網友看了表演都紛紛說，「雄基真的太慘了，真的做得很好，肩負了其他組員無法負擔的part，重新編曲有種恢宏感」、「愈看愈覺得車雄基個性真的很好，實力也不差， 不知道他二輪能不能留下來，給我一個投他的機會」。

No.10 HIGH4＆IU〈除了春天愛情和櫻花〉

VOCAL&RAP（雙定位對決第4名）

〈除了春天愛情和櫻花〉組有三名練習生，包含第一集星級測試獲得0星的兩名練習生李多乙、朴都河，以及第一輪淘汰賽得到最末位52名、堪堪守住晉級的鄭媐纂，因此這組一開始並不被導師們看好，但三人依舊努力練習，並調整各自表演段落，最終舞台表現，三人的嗓音搭配和諧，唱出甜蜜又青澀戀愛氛圍，表演不僅沒有失誤，驚人成長實力讓在座導師不斷稱讚「真的很棒！」

網友也紛紛表示，「進步好多！超感動」、「可愛到爆的舞台，一直循環播放」、「老師們都一臉欣慰，看來是真的做得很好」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年12月20日至2023年3月19日，共3個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Boys Planet』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統