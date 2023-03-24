大陸《檢察日報》24日報導，大陸一女子為逃避前男友，從陜西躲到江蘇，仍於2019年遭前男友追蹤而至，不幸遇害。蘇州檢察官胡舒瓊深入調查，發現是死者點了一條凶手發來的新聞連結，她的位置即被鎖定。檢方為此鍥而不捨、抽絲剝繭，找到該款惡意追蹤的App經營者趙某、黃某，終於在2022年立案將殺人案背後隱藏的「幫凶」起訴，並分別遭法院判處有期徒刑四年六個月、四年九個月，併科罰金、沒收違法所得。

據報導，2017年陝西賈姓女孩和劉姓男子談戀愛。二人經常吵架。賈女因發現劉男刻意隱瞞故意傷害、搶劫等前科， 2019年3月決定分手，劉某拒絕分手，還經常電話騷擾，為此，賈女從老家輾轉到江蘇省蘇州市，並謊稱在合肥上班，不和劉男見面。

不料，2019年6月某天，賈女突然收到劉男發來的一條新聞連結，她沒多想點開，卻不知道自己所在的位置資訊已被洩露。

一周後，賈女下班回家時，劉男尾隨到她住處，二人激烈爭吵，情緒失控的劉男拿起房間內剪刀，刺死賈女。並主動向公安機關自首。2019年8月底，公安機關將劉某涉嫌故意殺人案提請蘇州市姑蘇區檢察院批准逮捕。檢察官胡舒瓊承辦此案。

劉男對殺害賈女行為供認不諱。2019年9月，姑蘇區檢察院以涉嫌故意殺人罪將劉某批准逮捕。

大陸女子點連結洩露位置資訊被前男友殺害，APP經營者判刑。圖為2020年1月蘇州檢方邀專家參加技術原理分析會查清某款App定位和出售他人資訊方法和途徑。（大陸檢察日報）

在審查案卷時，檢察官胡舒瓊發現，劉某是透過一款App，付費後定位他人位置資訊。向賈女發送該App內一個新聞連結。死者點開後，凶嫌便收到她位置資訊。

「原來是資訊洩露讓賈某付出了生命！」胡舒瓊意識到，這款App提供的服務已超出正常範圍，經營者可能涉嫌侵犯公民個人資訊犯罪。

為此，2020年1月，姑蘇區檢察院委託蘇州大學提供技術分析諮詢。原來這款App的經營者以個人名義註冊某地圖開發者帳戶，獲得該地圖的API（應用程式設計發展介面）使用權。使用者網路支付服務費後，經營者通過編寫網頁代碼，將地圖API嵌入新聞連結。使用者將該連結發送給被定位者，一旦被定位者打開連結，可瞬間定位其所在位置，並將獲得的位置資訊發送給使用者。

隨後，檢察官按照劉某供述方法，對該款App定位服務開展了多次偵查實驗：使用者支付服務費後，隨意選擇一條App內的新聞連結，發送給被定位者，被定位者點開該連結後，會收到一個「是否同意使用您當前位置」的提示彈窗。

經過反復操作驗證，檢察官發現，無論被定位者點擊「是」或「否」，其實時位置都會被精準定位，且通過App傳送給付費用戶。

在整個過程中，App不僅沒有設置隱私協議，也未明示蒐集使用個人資訊的目的、方式和範圍，更未告知被定位者其位置資訊將被提供給他人，很顯然屬於「未經被定位者同意，向他人提供個人資訊」。

至此，檢察官確認，這款App經營者在被定位者不知情的情況下，將獲取的行蹤軌跡資訊出售給使用者，係違反法律規定的行為，涉嫌侵犯公民個人資訊罪。

根據大陸《刑法》規定，侵犯公民個人資訊罪「情節特別嚴重」情形之一，是造成被害人死亡、重傷、精神失常或被綁架等嚴重後果。

檢察官認為，正是因為這款App違法獲取和洩露了被害人賈女的個人資訊，一步一步引導劉男找到她，從而導致賈女被殺害。該款App的行為與賈某死亡具有《刑法》上的因果關係，屬於「情節特別嚴重」的情形之一，依法應予刑事立案，追究刑事責任。

2020年2月，姑蘇區檢察院要求公安機關對該款App涉嫌侵犯公民個人資訊立案偵查。由於該案屬於新類型犯罪，調查取證難度較大。2020年11月，該款App的經營者趙某、黃某被抓捕歸案。2021年11月，趙某、黃某涉嫌侵犯公民個人資訊罪一案被移送至姑蘇區檢察院審查起訴。

經查， 2018年4月至2020年11月間，該款App非法提供或者出售公民個人行蹤軌跡資訊4572條，違法所得8萬餘元（人民幣，下同）。到案後，趙某、黃某主動認罪認罰。2022年7月，法院以侵犯公民個人資訊罪分別判處被告人趙某、黃某有期徒刑四年六個月、四年九個月，併科罰金、沒收違法所得。此前，劉男2020年10月被法院判處死刑，緩期二年執行。三人均未提起上訴。

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