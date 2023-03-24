每個人個性不同，有人天生高調、愛炫耀；有人則較內斂。《搜狐網》點名金牛座、天蠍座及摩羯座是最低調的星座，其中摩羯座是「隱形的富豪」，大多數人都不知道他們其實很有錢。

●金牛座

金牛座行事低調，不喜歡出頭，但有野心；他們很有本事，但不顯鋒芒，給人很老實的形象，有時甚至不太會說話。金牛座不喜歡炫耀，因此很少人會注意到他們。

●天蠍座

天蠍座做事踏實、為人謙虛，他們樸實低調，從不追求表面的東西，即使有錢，也不會炫富或浪費。天蠍座做的每件事都必須有實際意義，不喜歡做毫無意義的事情，且非常低調。

●摩羯座

摩羯座為人低調，做任何事都喜歡先擬好計畫，等到時機成熟再付諸行動，因此能悄悄發財。即使他們突然暴富，也不會說出來，在別人的眼裡，他們就是普通人。摩羯座不會刻意表現自己很有錢，不會肆無忌憚浪費，只有少數朋友知道他們其實很有錢，屬於隱形的有錢人。

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